Trecutul Veronicăi de la Mireasa, subiect de discuție între băieți. Ce au aflat concurenții despre ea

Trecutul Veronică a fost subiectul de discuție între băieți, mai ales pentru că nou venitul Claudio a întrebat mai multe detalii.

Trecutul Veronicăi a ajuns subiect de discuție între băieții din casa Mireasa, iar conversația a stârnit reacții în platoul emisiunii Capriciile iubirii.

Trecutul Veronicăi de la Mireasa, subiect de discuție între băieți

Deși unii au considerat că discuția a fost una firească, menită să-l ajute pe Claudio să le cunoască mai bine pe concurente, alții au atras atenția că anumite episoade din viața unei femei nu ar trebui transformate în subiecte de glume. Veronica a aflat ce s-a spus despre ea și a avut o reacție echilibrată, fără să ascundă însă că unele remarci nu au fost tocmai plăcute.

Veronica a povestit că știa deja despre conversație, după ce Claudio îi spusese că băieții vorbiseră despre ea și despre anumite momente din trecutul său. Întrebată dacă i s-a părut că Radu a vorbit despre ea într-un mod răutăcios, concurenta a recunoscut că discuția nu a fost tocmai plăcută, dar a precizat că nu s-a supărat.

Radu a explicat că subiectul a pornit de la o discuție despre cine vorbise mai mult cu Claudio, iar Veronica fusese menționată în acest context. La rândul său, Claudio a spus că a vrut să afle mai multe despre situațiile pe care le văzuse în imaginile prezentate în emisiune, inclusiv despre interacțiunile dintre concurenți.

În platou, doamna Carmen a considerat însă că discuția a semănat cu o bârfă între bărbați și că anumite episoade din viața Veronicăi au fost tratate cu prea multă lejeritate. Aceasta a subliniat că fiecare concurent ar trebui să aibă posibilitatea de a-și forma singur o părere despre femeile din casă, fără să fie influențat de relatările celorlalți.

Ce au discutat băieții despre Veronica și cum a reacționat aceasta

Aceeași idee a fost susținută și de doamna Elena, care a explicat că băieții ar trebui să-l lase pe Claudio să le descopere pe fete în ritmul său, fără să intre în amănunte despre trecutul lor. Raluca Preda a remarcat, de asemenea, că Ronaldo intervenise în discuție cu diverse glume.

Veronica a precizat că a auzit și alte comentarii despre experiențele sale sentimentale, inclusiv remarci legate de bărbații cu care ar fi fost. Claudio a ținut însă să clarifice că nu a urmărit să o pună într-o lumină negativă. El a explicat că diferența de vârstă dintre ei și experiența de viață a Veronicăi nu reprezintă un lucru rău.

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Mai mult, Claudio a vorbit frumos despre concurentă, apreciind faptul că este pozitivă, echilibrată, cu bun-simț și că nu se supără ușor.

La rândul ei, Veronica a demonstrat că nu dorește să transforme situația într-un conflict. Ba chiar a glumit că primește deseori complimente de la Petru, mărturisind că acestea îi hrănesc ego-ul.