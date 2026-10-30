Veronica de la Mireasa a mărturisit care ar fi cel mai mare regret dacă părăsește competiția. Ce a dezvăluit despre Claudio

Veronica de la Mireasa a vorbit despre cel mai mare regret pe care l-ar avea dacă ar pleca din competiție astăzi, 30 octombrie. Ce a spus concurenta despre Claudio, noul venit în casă.

Veronica de la Mireasa a mărturisit care ar fi cel mai mare regret dacă părăsește competiția | captura Antena Stars

Emoții și mărturisiri neașteptate în casa Mireasa! Veronica a vorbit despre posibilitatea de a părăsi competiția și a dezvăluit ce lucru ar regreta cel mai mult dacă ar pleca. Concurenta a făcut și câteva dezvăluiri despre Claudio, noul concurent. Ce a spus aceasta despre el și cum privește o eventuală plecare din emisiune.

Veronica de la Mireasa a dezvăluit ce regret ar avea dacă ar părăsi competiția astăzi, 30 octombrie. Ce a spus despre Claudio

Veronica se află în cursa de eliminare din 30 octombrie, însă spune că nu își face griji și încearcă să privească lucrurile cu optimism. Chiar dacă este pregătită pentru orice rezultat, aceasta a recunoscut că ar avea un regret dacă ar trebui să plece din emisiune. Este vorba despre Claudio, noul concurent, pe care abia a început să îl cunoască.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Mireasa – Direct din culise”, unde Veronica a vorbit deschis despre starea sa înainte de eliminare și despre discuția pe care a avut-o cu Claudio.

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Veronica, fără emoții înainte de cursa de eliminare de la Mireasa

Deși se află în cursa de eliminare, Veronica susține că este liniștită și nu vrea să își facă griji pentru ceea ce urmează. Concurenta spune că are încredere în puterea universului și preferă să lase lucrurile să se întâmple de la sine.

Aceasta a explicat că nu are emoții în legătură cu rezultatul și că încearcă să nu se gândească prea mult la posibilitatea de a părăsi competiția.

„Nu am emoții. Eu sunt foarte bine. În general cred în puterea universului. Dacă nu îți faci multe griji, știți cum e în viață, de ce te temi de aceea dai. Mai bine nu o să îmi fac griji”, a spus Veronica la „Mireasa – Direct din culise”.

Ce ar regreta Veronica dacă ar pleca de la Mireasa pe 30 octombrie

Chiar dacă spune că este împăcată cu orice rezultat, Veronica a recunoscut că există un lucru pe care l-ar regreta dacă ar fi eliminată. Concurenta și-ar fi dorit să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a-l cunoaște pe Claudio, noul venit în casa Mireasa.

Cei doi au petrecut timp împreună în seara precedentă și au avut o discuție care pare să fi lăsat o impresie plăcută asupra Veronicăi. Aceasta a mărturisit că au descoperit că au lucruri în comun și că sunt pe aceeași lungime de undă.

„Da. Aș regreta că nu am putut să îl cunosc mai departe pe Claudio. Aseară am stat împreună, am discutat, avem o discuție foarte plăcută. A spus și el că suntem cam pe aceeași vibrație, aceeași undă”, a mai spus Veronica.

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