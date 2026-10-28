Veronica l-a acuzat pe Alberto că a jignit-o. Cum a răspuns concurentul și ce a urmat între ei: "De ce să nu-mi spun părerea?"

Tensiunile au luat amploare în rândul concurenților, după ce Veronica l-a acuzat pe Alberto că a făcut remarci jignitoare la adresa ei.
Veronica l-a acuzat pe Alberto că a jignit-o
Discuția a scos la iveală nemulțumiri mai vechi, iar explicațiile oferite de Alberto nu au convins-o pe Veronica, care a insistat că anumite comentarii au deranjat-o și că nu este de acord cu felul în care acesta a ales să se exprime.
Totul a pornit de la o glumă pe care Alberto susține că a făcut-o în legătură cu aspectul fizic al Veronicăi. Întrebat despre nemulțumirile acesteia, el a încercat să explice că nu a avut intenția de a o răni. Veronica, însă, a considerat că remarcile sale au fost ofensatoare și a vrut să clarifice situația în fața celorlalți.
În timpul discuției, Alberto a recunoscut că a glumit pe seama Veronicăi, spunând că i-ar fi spus că este „dolofană”. El a susținut că nu a vorbit într-un mod răutăcios și că situația ar fi fost deja rezolvată între ei.
Veronica a avut însă o altă perspectivă. Aceasta s-a arătat deranjată de felul în care Alberto s-a exprimat și a explicat că a simțit că prezența ei în anumite contexte era pusă sub semnul întrebării. „Era clar că te refereai la kilograme. M-ai numit că sunt falsă”, a afirmat ea.
Concurenta a ridicat și problema comentariilor legate de scrisori și pachete, întrebând de ce ar fi greșit să primească astfel de lucruri. Prezentatoarea a intervenit în discuție și a subliniat că primirea unei scrisori importante nu înseamnă că Veronica ar fi mai prejos decât ceilalți concurenți.
Veronica, deranjată de remarcile lui Alberto: „De ce să nu-mi spun părerea?”
Nici explicațiile lui Alberto, care a susținut că unele dintre comentarii aparțin trecutului și că nu a avut intenții negative, nu au încheiat disputa. Veronica a insistat că are dreptul să-și exprime nemulțumirile și că nu este în regulă ca oamenii să comunice „codat”, fără să-și asume direct ceea ce spun.
În discuție a intervenit și doamna psiholog, care le-a atras atenția concurenților asupra importanței asumării și a scuzelor atunci când fac remarci despre aspectul fizic al altor persoane, indiferent dacă este vorba despre fete sau băieți.
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Pe lângă conflictul cu Veronica, Alberto a vorbit și despre o altă situație delicată, legată de susținerea Andreei. El a explicat că s-a simțit stânjenit după ce a decis inițial să o susțină, apoi s-a răzgândit. Andreea a spus că nu s-a supărat, deși a simțit că situația s-a întors împotriva ei.Simona Gherghe, două anunțuri importante pentru concurenții de la Mireasa! Cine va intra în casă... Alberto, ploaie de reproșuri la adresa lui Beleuț. Discuțiile aprinse dintre cei doi nu s-au stins prea repede: "Pă...