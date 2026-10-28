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Veronica l-a acuzat pe Alberto că a jignit-o. Cum a răspuns concurentul și ce a urmat între ei: "De ce să nu-mi spun părerea?"

Veronica l-a acuzat pe Alberto că a jignit-o, iar concurentul a decis să spună tot adevărul. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 10:42 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 10:51
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Tensiunile au luat amploare în rândul concurenților, după ce Veronica l-a acuzat pe Alberto că a făcut remarci jignitoare la adresa ei.

Veronica l-a acuzat pe Alberto că a jignit-o

Discuția a scos la iveală nemulțumiri mai vechi, iar explicațiile oferite de Alberto nu au convins-o pe Veronica, care a insistat că anumite comentarii au deranjat-o și că nu este de acord cu felul în care acesta a ales să se exprime.

Totul a pornit de la o glumă pe care Alberto susține că a făcut-o în legătură cu aspectul fizic al Veronicăi. Întrebat despre nemulțumirile acesteia, el a încercat să explice că nu a avut intenția de a o răni. Veronica, însă, a considerat că remarcile sale au fost ofensatoare și a vrut să clarifice situația în fața celorlalți.

În timpul discuției, Alberto a recunoscut că a glumit pe seama Veronicăi, spunând că i-ar fi spus că este „dolofană”. El a susținut că nu a vorbit într-un mod răutăcios și că situația ar fi fost deja rezolvată între ei.

Veronica a avut însă o altă perspectivă. Aceasta s-a arătat deranjată de felul în care Alberto s-a exprimat și a explicat că a simțit că prezența ei în anumite contexte era pusă sub semnul întrebării. „Era clar că te refereai la kilograme. M-ai numit că sunt falsă”, a afirmat ea.

Concurenta a ridicat și problema comentariilor legate de scrisori și pachete, întrebând de ce ar fi greșit să primească astfel de lucruri. Prezentatoarea a intervenit în discuție și a subliniat că primirea unei scrisori importante nu înseamnă că Veronica ar fi mai prejos decât ceilalți concurenți.

Veronica, deranjată de remarcile lui Alberto: „De ce să nu-mi spun părerea?”

Nici explicațiile lui Alberto, care a susținut că unele dintre comentarii aparțin trecutului și că nu a avut intenții negative, nu au încheiat disputa. Veronica a insistat că are dreptul să-și exprime nemulțumirile și că nu este în regulă ca oamenii să comunice „codat”, fără să-și asume direct ceea ce spun.

În discuție a intervenit și doamna psiholog, care le-a atras atenția concurenților asupra importanței asumării și a scuzelor atunci când fac remarci despre aspectul fizic al altor persoane, indiferent dacă este vorba despre fete sau băieți.

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Pe lângă conflictul cu Veronica, Alberto a vorbit și despre o altă situație delicată, legată de susținerea Andreei. El a explicat că s-a simțit stânjenit după ce a decis inițial să o susțină, apoi s-a răzgândit. Andreea a spus că nu s-a supărat, deși a simțit că situația s-a întors împotriva ei.

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