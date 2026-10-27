Drama Loredanei Chivu de la Asia Express. Cum și-a pierdut tatăl în adolescență și ce a povestit despre tragedia familiei

Loredana Chivu a trecut prin momente cumplite, după moartea tatălui ei. Bărbatul a murit când ea avea 18 ani, după ce a recurs la un gest extrem. Ninel a fost găsit de fratele Loredanei Chivu fără suflare.
Loredana Chivu, declarații despre moartea tatălui ei
Loredana Chivu s-a emoționat de fiecare dată când a vorbit despre tatăl ei. Șatena a povestit că bărbatul a recurs la un gest extrem, în pod, și a fost găsit fără suflare de fratele ei.
Fosta asistentă TV a fost anunțată de o vecină. Ninel nu a lăsat niciun bilet de adio.
Ce a afectat-o cel mai tare
Nimeni din familie nu ar fi știut ce plănuia să facă tatăl Loredanei Chivu. Șatena mărturisea că a fost extrem de afectată când a citit comentariile oamenilor, în care i se spunea că bărbatul a recurs la un gest extrem din cauza ei.
Citește și: Îți amintești de Loredana Chivu pe vremea când era blondă? Imaginea ce a pus fanii pe jarSimona Gherghe a dezvăluit cele 5 reguli pe care le respectă în vacanțele cu copiii. Ce nu le permite Anei și lui Vlad...