Drama Loredanei Chivu de la Asia Express. Cum și-a pierdut tatăl în adolescență și ce a povestit despre tragedia familiei

Loredana Chivu a trecut prin momente cumplite, după moartea tatălui său. Bărbatul a murit când ea avea 18 ani, după ce a recurs la un gest extrem. Șatena a mărturisit că a fost extrem de afectată, după ce i s-a spus că ea ar fi de vină.

Loredana Chivu a trecut prin momente cumplite, după moartea tatălui ei. Bărbatul a murit când ea avea 18 ani, după ce a recurs la un gest extrem. Ninel a fost găsit de fratele Loredanei Chivu fără suflare.

Loredana Chivu, declarații despre moartea tatălui ei

Loredana Chivu s-a emoționat de fiecare dată când a vorbit despre tatăl ei. Șatena a povestit că bărbatul a recurs la un gest extrem, în pod, și a fost găsit fără suflare de fratele ei.

Fosta asistentă TV a fost anunțată de o vecină. Ninel nu a lăsat niciun bilet de adio.

Ce a afectat-o cel mai tare

Nimeni din familie nu ar fi știut ce plănuia să facă tatăl Loredanei Chivu. Șatena mărturisea că a fost extrem de afectată când a citit comentariile oamenilor, în care i se spunea că bărbatul a recurs la un gest extrem din cauza ei.

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