Dani Oțil, uimit de diagnosticul primit după ce a ajuns la spital cu probleme la stomac. Ce avea de fapt: „Mi-a făcut un cocktail”

Dani Oțil este unul dintre cei mai longevivi prezentatori tv de la noi din țară. A muncit din greu pentru cariera în televiziune și recunoaște că nu s-a oprit din a munci compulsiv până când a început să bată la ușile medicilor.

„Pentru mine, până la 29-30 de ani, nu a existat treaba asta, să stai. Mereu făceam câte ceva, dar după 29 - 30 a început să fie nevoile de ele. Analizele încep să-ți iasă prost. M-am săturat de medici care spun <analizele ies prost, dar tu pari sănătos>”, a povestit Dani Oțil.

Recent, Dani Oțil a avut un episod greu și credea că este bolnav la stomac. Însă când a ajuns la spital și a făcut analize a aflat cu stupoare că nu era nimic din ceea ce credea el.

Verdictul unui medic l-a uimit pe Dani Oțil. De ce i se făcuse rău, de fapt

Invitat în podcastul lui Damian Drăghici, Dani Oțil a povestit un moment în care i s-a făcut rău după o cursă de mașini.

„Am trăit un episod foarte complex. O doamnă mare doctor de interne, în principiu, stomac. În perioada asta mă apucasem de curse și am avut o dezamăgire totală, mi-a crăpat motorul la prima trecere. Motor care trebuia să țină măcar un an de zile. Eu am sărit peste treaba asta și nu mi-a păsat foarte tare pentru că eram la o cursă cu hostesse, cu băieți care au pățit și ei alte lucruri și am zis: <lasă că îmi asum eu, îl repar săptămâna viitoare și vedem la următoarea>. Eu am mâncat ce a mâncat echipa mea. Eu sunt foarte puternic la mâncare, pot să combin orice cu orice, nu mi se face rău. Am ajuns la București, m-am băgat în casă și am vomitat de la nouă seara până la cinci dimineața. I-am sunat și am întrebat dacă ei au pățit ceva.

Dani Oțil, filmulețul cu care și-a emoționat urmăritorii. Cum a surprins-o pe Gabriela Prisăcariu alături de băiețelul lor

M-am dus la emisiune. N-am prea rezistat. Tremuram, apoi la 10-11 m-am dus la spital. Mi-a făcut analize pe loc, mi-a pus trei întrebări și mi-a zis: <știu ce ai>. Și am zis: am helycobacter… Și zice: <Te-ai necăjit în weekend tare>. Și zic, stai, mă frate, am venit la psiholog? Și zice: zi-mi ce ai pățit în weekend. I-am zis ce am pățit cu mașina. Și zice: ai ținut în tine și nu ai zis nimănui că tu ești supărat. N-ai plâns, bănuiesc, că ești bărbat. Mi-a zis: <Tu știi, Dani, că noi pe unde umblăm pe afară la conferințe, ni se vorbește când vine vorba de stomac și de intestine și de necazuri?>. A zis: <Stai că-ți dau ceva să nu mai vomiți>”, a povestit Dani Oțil.

Ce tratament a primit Dani Oțil în urma diagnosticului primit

Deși credea că i s-a făcut rău din cauza mâncării, medicul i-a spus că starea de supărare a fost cea care i-a provocat rău, de fapt. Inițial, nu i-a venit să creadă ce aude, însă după ce a întrebat ce medicamentație a primit și a aflat că nu a primit nimic pentru stomac, prezentatorul tv s-a convins de unde au apărut problemele, de fapt.

Cum a reacționat Tiago, fiul lui Dani Oțil, când tatăl lui l-a întrebat dacă îi place cum gătește mama sa: „Copiii spun lucruri…”

„Mi-a făcut un cocktail și m-am simțit foarte bine. Peste săptămâni am întrebat-o ce mi-a pus și mi-a zis că nu mi-a pus nimic pentru stomac. Mi-a dat ceva anti-supărare. Și a zis: <Tu la stomac nu ai aproape nimic, dar de câte ori de enervezi și ții în tine, gândește-te că o să ai o reacție din asta>”, a mai mărturisit Dani Oţil, în podcastul lui Damian Drăghici.