Super Neatza, 16 martie 2023. Horoscopul Zilei cu Bianca Nuțu: Gemenii au un grad de toleranță scăzut

Ediția din 16 martie 2023 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Bianca Nuțu, specialist în citirea eului și pasionată de astrologie, prezintă horoscopul zilei: Se anunță o zi în care nu stăm deloc bine la capitolul răbdare. Am vrea să pocnim din degete și dorințele noastre să devină realitate. În plus, se iscă multe neînțelegeri, conflicte și am putea spune lucruri pe care mai târziu să le regretăm.

Joi, 16.03.2023, 09:08