Super Neatza, 23 mai 2023. Horoscopul Zilei cu Bianca Nuțu: Racii pun nevoile altora mai presus decât ale lor

Ediția din 23 mai 2023 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani, Bianca Nuțu, specialist în citirea eului și pasionată de astrologie, prezintă horoscopul zilei: Ne culegem roadele dacă am dat dovadă de responsabilitate și de maturitate. Ne încântă oamenii și activitățile familiale. În plus, am face orice să-i protejăm pe oamenii pe care îi iubim.

Marti, 23.05.2023, 09:40