Florin Ristei și Adrian Petrache, duet de senzație la Neatza cu Răzvan și Dani. Interpretarea celor doi a stârnit aplauze

Mentorul Ristei și concurentul Adrian Petrache au interpretat live piesa The Way You Make Me Feel a lui Michael Jackson, iar spectacolul oferit de cei doi a fost unul de senzație.

Adrian Petrache și chitara lui au făcut senzație și în platoul matinalilor de la Neatza. Tânărul s-a făcut remarcat în prima ediție a emisiunii X Factor din acest sezon și a mărturisit că de mic este fascinat de chitară, bunicul lui fiind cel care l-a învățat să transmită fericirea pură prin muzică cu ajutorul acestui instrument muzical.

Adrian Petrache face parte din grupa Loredanei și i-a atras atenția mentorului său încă de la primele acorduri de chitară: "Ai interpretat, nu doar ai venit și ai făcut ceva mecanic. Ne-ai dat cu muzică! Ne-ai dat cu feeling!"