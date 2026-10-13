Mircea Bravo, luat de poliție după o farsă cu un cadavru! Ce a povestit comediantul la Neatza: „I-am oferit 10 lei”

Mircea Bravo a acceptat provocarea „Am/N-am” de la Neatza. Iată cu ce declarații a surprins actorul.

Mircea Bravo și tanti Lenuța au provocat hohote de râs în platoul Neatza cu Răzvan și Dani. Cei doi au acceptat provocarea matinalilor și au răspuns sincer la câteva întrebări.

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Mircea Bravo a dezvăluit ce farse l-au adus în atenția autorităților

Mircea Bravo și bunica au acceptat provocarea Neatza și au răspuns rapid la întrebările „Am/N-am”, însă nu înainte de a gusta niște slănină cu pâine și sare.

Bunica nu a ratat ocazia de a-i dojeni pe matinali: „De luat cu mâna, mă? Ca la țară?”

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Cu forțe proaspete au dat curs întrebărilor. Mircea a povestit printre altele și un episod care l-a adus în atenția autorităților.

„Am/N-am avut probleme cu legea din cauza farselor pe care le făceam la început de carieră?” l-a întrebat Răzvan Simion.

Mircea a răspuns sincer că da: „La un moment dat am avut o farsă în care mergeam cu mașina la un cimtir și îl rugam pe portar unde pot să arunc un cadavru. (...) I-am oferit 10 lei, să-l mituiesc pentru... și cred că s-a supărat că i-am oferit numai 10 lei și după a sunat la Poliție că no... și m-a chemat Poliția, declarații, treburi de genul.”

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În urma acestei provocări, telespectatorii pot afla și că Mircea nu a fost un copil-problemă, din contră, era foarte studios. De asemenea, mărturisește că a făcut multe sacrificii de-a lungul timpului pentru a avea succes în carieră, iar cel mai mult regretă că petrece puțin timp cu soția și fiica.

„Mă duc acum trei săptămâni prin țară, mă întâlnesc cu oameni, nu stau acasă cu familia (...) Mi-ar plăcea să stau cu fetița mea, dar sunt plecat în turneu prin țară.

Totodată și bunica a avut de răspuns la câteva întrebări. Tanti Lenuța a mărturisit că a avut încredere în Mircea din prima clipă de când l-a cunoscut. De asemenea, a dezvăluit că primește flori și dulciuri de la oameni, aceștia recunoscând-o din filme. Surprinzător însă este că primește și icoane. Mircea a spus că, de regulă, preoții îi fac cadou icoane bunicii: „Nu mai are pereți prin casă...”

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Răzvan Simion mărturisește că tanti Lenuța seamănă cu bunica sa maternă: „De care mi-e cam dor!”

„Hai, bată-te norocul, d-apăi eu cu toată lumea semăn?”

Nu a scăpat nici pălăria lui Răzvan de dojenile bunicii, însă matinalul a savurat totul cu mult umor.