Super Neatza, 17 iunie 2022. Lili Sandu a lansat proiectul de suflet ”Jurnalul Mamei”

În ediția din 17 iunie 2022, de la Super Neatza cu Răzvan și Dani a fost invitată Lili Sandu. Vedeta a lansat de curând ”Jurnalul Mamei”, un produs la care s-a lucrat timp de mai bine de 9 luni și în care a investit mult suflet ”Primul an de maternitate nu a fost deloc ușor pentru mine iar asta m-a făcut sa îmi doresc sa existe un instrument care să vina in ajutor cu diferite tehnici psihoterapeutice, care sa ne ajute sa conștientizam și sa trecem mai ușor prin stările emoționale care isi pun amprenta si prin care noi trecem in acest prim an”, a declarat Lili Sandu pe pagina ei de Facebook la lansarea proiectului.

Vineri, 17.06.2022, 10:43