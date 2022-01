Super Neatza, 18 ianuarie 2022. Mihai Trăistariu este dezamăgit de Eurovision!

În ediția din 18 ianuarie 2022 de la Neatza cu Răzvan și Dani, Mihai Trăistariu a venit și a vorbit despre experiența să la Eurovision: Nu m-am mai înscris și am ratat un an... Am colindat lumea datorită Eurovision... Că să revin trebuie să nimeresc piesă aia bombă... Acum vreau să fac un concurs unde să promovez pe cineva... Vreau să ajut un tânăr talentat.... Îmi place să ajut!

