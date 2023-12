Super Neatza, 7 decembrie 2023. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Sibi Stanciu

Ediția din 7 decembrie 2023, de la Super Neatza cu Răzvan și Dani. Sibi Stanciu a prezentat la rubrica Stil de Succes by Ellida Toma colecția ”Hello, can you hear me?”, care are o dimensiune socială: problema inabilității de a ne asculta unii pe ceilalți!

Joi, 07.12.2023, 11:32