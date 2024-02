Super Neatza, 8 februarie 2024. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Barbara Langellotti

Ediția din 8 februarie 2024 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Barbara Langellotti a prezentat la rubrica Stil de Succes by Ellida Toma o colecție capsulă intitulată Ready to Fall in Love. Piesele colecției sunt expresii ale unei femei puternice și încrezătoare.

Joi, 08.02.2024, 11:56