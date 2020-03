Adda şi Cătălin Rizea, cel mai controversat cuplu de la Asia Express: "Acum trebuie să o suport pe Adda și acasă, în autoizolare"

Cum suportați izolarea?

"Problema cea mare este că a trebuit să o suport pe Adda în Asia Express. Acum trebuie să o suport și acasă, în autoizolare. Aici îmi este mai greu, un an din viață mi-a dispărut. Ne-am apucat de curățenie. Nu am făcut eu, am făcut împreună!", spune Cătălin.

"Am făcut o mare piesă la pianul din spate. Am plâns când am scris=o și de obicei când plâng este semn bun. Știu că pare incredibil acum, după ce m-ați văzut la Asia Express, cî, na, mai scot ceva sensibil, dar sunt omul extremelor", spune Adda.