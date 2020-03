Alexandru Benchea, primul alpinist român nevăzător care a cucerit vârful Kilimanjaro, mărturisiri neașteptate: ”Vreau să motivez oamenii care nu văd să facă sport!”

Alexandru Bencea sau omul cu ochii albi a făcut mărturisiri inedite despre experiența pe care a trăit-o pe vârful Kilimanjaro, mărturisind că este foarte pasionat de munte.

”E ca un brand, da. M-am născut așa ca să inspir oameni. Sunt pasionat de munte, de alpinism, a fost o experiență complexă, în care am avut niște obiective, nu am plecat așa, pur și simplu, de nebun. Am vrut să motivez persoanele nevăzătoare să fie independente, să se apuce de sport, pentru că mie mi-a schimbat viața. Grupul nostru a fost format din două persoane din România și ne-au mai însoțit doi ghizi de acolo.”, a mărturisit el.

Întrebat cât de greu îi este să urce pe munte față de un om obișnuit, acesta a răspuns franc: ”Nu pot să spun că sunt lent, dar mă adaptez la mersul însoțitorului, nu mă împiedic, merg normal.”, a mai spus Alexandru.

Iar planurile lui nu se opresc aici, întrucât în luna iulie a acestui an va încerca împreună cu Răzvan Nedu să cucerească Mont Blanc, cel mi înalt vârf din Alpi şi din Europa de Vest.