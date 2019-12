Ce fac părinții pe întuneric, la căldură? Dani Oțil a știut răspunsul și a fost lăsat mască! „Fac oameni noi”

„Când eram copil, am primit un set de magie de Crăciun și de acolo am început. Mi-a plcăut foarte mult, am descoperit cât de uimitoare e magia. Trebuie să înveți să faci prezentarea, să vorbești cu oamenii”, a povestit iluzionistul Sacha Johnstone.

În timpul unuia dintre cele câteva trucuri de magie cu care l-a impresionat pe Dani Oțil, iluzionistul Sacha Johnstone l-a întrebat pe matinal ce fac părinții atunci când e cald și întuneric.

Dani Oțil a găsit răspunsul imediat, evident! „Fac oameni noi”, a spus el.

