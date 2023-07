Ce le-a transmis Dani Oțil socrilor săi, în mijlocul nunții: „Puteau să nu o crească atât de mult pe Gabriela". Discursul mirelui

La nunta sa, Dani Oțil a ținut un discurs savuros în fața invitaților. Prezentatorul s-a adresat și părinților Gabrielei Prisăcariu.

Dani Oțil a fost franc în cadrul discursului pe care l-a susținut în fața nuntașilor. Sub ochii miresei, dar și sub privirile emoționate ale socrilor, Dani a spus câteva cuvinte despre eveniment, în stilul său caracteristic. Dani și Gabriela s-au căsătorit pe 30 iulie 2023.

Prezentatorul de la Neatza a ținut să precizeze că evenimentul este pentru el, soție și nași.

Ce a ținut Dani Oțil să le spună invitaților la nunta sa cu Gabriela Prisăcariu

În cadrul discursului, Dani Oțil a făcut și o glumă referitare la diferența de înălțime dintre el și soția sa. Astfel, le-a mulțumit socrilor săi că au crescut-o pe Gabriela, cu precizarea că „ar fi putut să nu o creasă chiar atât de mult”.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele”, a spus Dani Oțil.

Dani Oțil le-a mulțumit persoanelor dragi, dar a făcut și o glumă despre înălțimea soției.

„Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.

Ce spune matinalul despre diferența de înălțime dintre bărbat și femeie, având în vedete să partenera lui, Gabriela Prisăcariu, îl depășește cu 5 cm în înălțime

Gabriela Prisăcariu are înălțimea de 1,80 m și în ciuda diferențelor enumerate, pe care unii le-ar putea considera impedimente, cei doi nici măcar nu se gândesc! Ba mai mult, nu au niciun fel de regulă în această privință, dovadă fiind situația pe care Dani Oțil a expus-o în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, povestind o întâmplare de la o nuntă când mireasa era supărată că nu purta tocuri pentru că soțul ei ar fi părut mai mic de înălțime.

La o nuntă la care erau invitați, mireasa nu a fost lăsată să își pună tocuri pentru că ar fi fost mai înaltă decât soțul ei. Gabriela s-a dus către mire și i-a spus: „Uită-te câtă sunt eu pe lângă Dani. Mi-am pus tocuri de 12 sau 14 și asta nu e o problemă. Tu de ce ....?”. Răspunsul mirelui i-a lăsat mască pe amândoi.

„Noi am fost la o nuntă și l-a certat pe mire că de ce nu a lăsat-o pe mireasă să-și pună tocuri. Mireasa "mea" (n.r mireasa bărbatului din poveste) era înaltă ca soția mea și ca tine. Omul era în cea mai frumoasă, crede el, zi din viața lui. Era lume, fotografi și soția mea dragă zicea „Uită-te câtă sunt eu pe lângă Dani. Mi-am pus tocuri de 12 sau 14 și asta nu e o problemă. Tu de ce ....?” și omul zice: ”E nunta mea, lasă-mă în pace!”.”, a povestit Dani Oțil, la Neatza cu Răzvan și Dani.

