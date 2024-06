Ce meniu special au avut la nuntă Răzvan Simion și Daliana Răducan si cum a arătat tortul miresei. Invitații au fost răsfățați

Răzvan Simion s-a căsătorit cu Daliana Răducan. Evenimentul a fost unul extrem de stilat, iar meniul și tortul au făcut deliciul invitaților.

Răzvan Simion și Daliana Răducan s-au căsătorit pe data de 8 iunie 2024. Cei doi anunțaseră că vor face nunta în vara lui 2024, însă nu precizaseră data, motiv pentru care fanii au fost surpriși când au văzut imagini de la eveniment, publicate pe rețelele sociale. Daliana Răducan și Răzvan Simion au avut o nuntă desprinsă parcă din filme. Mireasa a purtat o rochie concepută special pentru ea și a strălucit la brațul partenreului său extrem de elegant.

Daliana Răducan a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini de la nuntă. În fotografii au putut fi observate decorațiunile florale, dar și meniul de nuntă.

Ce meniu au avut invitații la nunta lui Răzvan Simion și a Dalianei Răducan

Meniul de la nunta lui Răzvan Simion cu Daliana Răducan a fost unul extrem de rafinat. La aperitiv, invitații au servit: Stridii Gillardeau nr3, Jamon mangalița maturat 28 luni, servit cu pâine prăjită și ulei de măsline, Caviar Oscietre Prestige, Scovergă cu icre de știucă și verdețuri, Carpacio de langustine.

La felul principal, ivitații au servit lup de mare cu piure de țelină, mușchi de vită cu sos de trufe și foie gras.

Tortul festiv a avut un blat cu nucă, cremă de vanilie pere caramelizate, glazură de caramel, decorat cu nuci caramelizate. Tortul a avut 3 etaje.

De asemenea, mesenii au avut la dispoziție un bar cu selceție de brânzeturi fine locale și internaționale, dulcețuri, nuci și fructe.

Dalina Răducan și Răzvan Simion s-au căsătorit, la un an și jumătate de la logodnă

Daliana Răducan a publicat mai multe imagini în care apare alături de proaspătul ei soț. În dreptul fotografiilor de la nuntă, proaspăta mireasă a precizat că experiențele trăite separat i-au adus în cele din urmă împreună.

„A durat mult pana mi-am gasit camaradul de viata potrivit. Ne-am asteptat reciproc, si eu pe el, si el pe mine. Ne-am asteptat pregatindu-ne unul pentru celalalt. Ani de zile, experiente traite separat pentru a ne aduce impreuna. Nu m-a intrebat, nu am raspuns, DA-ul s-a nascut din noi, in clipa in care privirile ni s-au intalnit si sufletele s-au imbratisat. Astazi am rostit DA-ul nostru. Decretul nostru de iubire si de camaraderie s-a oficializat astazi, 8 iunie, in prezenta familiilor noastre dragi.

Va invitam sa ne bucuram impreuna, fiindu-ne alaturi, pe paginile noastre de socializare.

Pregatim, cu gandul la voi, cele mai frumoase momente de la nunta noastră”.

Răzvan Simion și Dalian aRăducan au anunțat logodna pe 1 ianuarie 2023.

„Aleg să fiu mai liber că niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea.

Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred în perfecțiune. Are însă un fundament solid, că și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie și unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisură dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic”, spunea atunci Răzvan Simion.

