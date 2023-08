Răzvan Simion, declarația de dragoste emoționantă pe care i-a scris-o Dalianei de ziua ei. Ce imagine superbă a publicat cu ei doi

Răzvan Simion a sărbătorit-o pe iubita lui, Daliana Răducan, într-un mare fel, pe Instagram, într-o postare emoționantă pe care a făcut-o de curând. Iată ce i-a transmis el!

Răzvan Simion i-a făcut o declarație de dragoste inedită Dalianei Răducan, pe rețelele de socializare, în cadrul unei postări pe Instagram. Prezentatorul tv de la Neatza cu Răzvan și Dani a publicat alături de mesaj și o imagine senzațională cu ei doi.

Răzvan Simion, declarația de dragoste pe care i-a făcut-o Dalianei Răducan de ziiua ei. Ce i-a transmis

Răzvan Simion și Daliana Răducan formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc la acest moment, iar relația lor pare să fie una învăluită în dragoste. Postările din social media pe care cei doi le fac ne dovedesc acest lucru.

De această dată, ocazia a fost ziua de naștere a Dalianei, iar prezentatorul tv de la Neatza nu a vrut să lase această zi să treacă fără a fi marcată corespunzător. Iată ce cuvinte frumoae i-a scris acesta și cât de mult a emoționat-o:

„E cea mai buna prietenă, e sprijinul meu, e confidenta mea, e incântarea mea, e criticul meu, e linia mea de plutire, e orizontul meu, e primul meu gând al dimineții. La mulți ani, iubita mea!”, a scris Răzvan Simion pe rețelele de socializare.

Ce diferență de vârstă este între Răzvan Simion și logodnica sa Daliana Răducan

Daliana Răducan și Răzvan Simion formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Matinalul și-a petrecut aniversarea de 43 de ani, alături de frumoasa arhitectă, iar pe Daliana a prins-o aniversarea de 33 de ani alături de prezentator. Astfel, în luna august 2023 Răzvan a împlinit 43 de ani, iar Daliana 33.

Așadar, între Răzvan Simion și Daliana Răducan este o diferență de vârstă de 10 ani.

La începutul acestui ani, Răzvan Simion și-a luat inima în dinți și cerut-o în căsătorie pe cea care l-a cucerit. La acel moment, matinalu a publicat un videoclip emoționant în care apare alături de Daliana Răducan, dezvăluind astfel că s-au logodit.

„În 2023 aleg să fiu mai liber că niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea. Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred în perfecțiune. Are însă un fundament solid, că și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie și unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisură dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic. Vă doresc un an 2023 plin de creativitate în care să vă făuriți binele în toate domeniile vieții voastre.

Acolo unde trăiesc oamenii cresc cinci mii de trandafiri într-o grădină… și cu toate astea nu găsesc ce caută… dar totuși ce caută poate fi găsit chiar și într-un singur trandafir…””, este mesajul publicat de Răzvan Simion pe Instagram în urmă cu câteva luni.