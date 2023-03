Cum se înțelege Ramona Olaru cu fosta ei „soacră”. Cătălin Cazacu a dat din casă: „Nu e niciun secret”

Cătălin Cazacu a ținut mereu primele pagini ale ziarelor cu relațiile sale amoroase. Fostul motociclist a avut relații cu mai multe vedete din România, însă ultima sa relație, cea cu Ramona Olaru, a fost una plină de peripeții. Cei doi păreau că au o relație ca în povești și că vor ajunge curând în fața altarului, însă se pare că nu a fost nici de data aceasta cu noroc.

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru s-au despărțit, însă mama prezentatorului o are în continuare la inimă pe fosta lui iubită

Se pare că cei doi s-au despărțit din nou și chiar se vehiculează că sportivul ar avea nouă relație cu o colegă din trust. Apropiații au declarat pentru GSP că cei doi se înțeleg de minune și chiar s-au mutat împreună. Chiar și așa, Cătălin Cazacu nu o va uita prea curând pe Ramona Olaru, mai ales că vedeta a intrat în inima mamei lui Cătălin.

În cadrul unui interviu pentru Click! Cătălin Cazacu a spus că cu fosta lui iubită, cele două fiind născute la o zi distanță. mama sa are o relație specială

„Nu a fost niciodată un secret și nu este un secret. Relația dintre mama mea și Ramona a fost tot timpul una și va fi și o să rămână și este, una foarte frumoasă. Sunt născute la o zi distanță, mama o iubește foarte mult și atunci genul ăsta de știri au tot lovit-o de-a lungul timpului dar am învățat-o să nu mai creadă și este bine!”, a declarat Cătălin Cazacu despre relația Ramonei cu mama sa. Întrebat dacă are sau nu o relație, Cătălin Cazacu nu a vrut să declare nimic concret: „Dar nu trebuie să-i spun lui mama. Mama trebuie să știe că eu sunt fericit, toată lumea e fericită! Yeeee!”.

Ramona Olaru a declarat în trecut că a cunoscut-o pe mama lui Cătălin Cazacu chiar în primele luni de relație și s-au plăcut încă de la început.

„Da, am cunoscut-o pe mama lui încă din primele luni și ne înțelegem chiar foarte bine, spre disperarea lui. Zice că la starea pe care o are acum, la faptul că și-a găsit o femeie pe care să o iubească, a contribuit mult și maică-sa, dar nu spune că a contribuit ci parte din vină are și maică-sa! Asta spune el tot timpul”, a mărturisit prezentatoarea TV.

Cătălin Cazacu spune că „s-a cumințit”. Care este motivul

De o bună perioadă de timp, Cătălin Cazacu este prezentator al mainalului de la Antena Stars alături de Andrei Ștefănescu și Natalia Mateuț. Programul încărcat și trezitul de dimineață îi dau bătăi de cap fostului motociclist care era obișnuit cu un stil de viață mai dezordonat.

În cadrul aceluiași interviu oferit pentru Click! Cătălin Cazacu a vorbit și despre cum i s-a schimbat viața de când lucrează în televiziune.

„M-am cumințit pentru că am un job care mă trezește la 6 dimineața. Am învățat că la mine, dacă nu intru în casă la 20-20.30, este sfârșitul lumii și atunci fug. Am fost la diferite evenimente, unde se rămânea până mai târziu. Eu fug acasă pentru că în primul rând mă păzesc pe mine de mine. Dacă eu nu am grijă să nu exagerez, a doua zi dimineață eu sunt ăla care plânge. În loc de alea 15 minute pe care le plâng de obicei, plâng 30”, a mai declarat el.