Florin Ristei și Radu Bucălae au povestit despre momentele în care Internetul le-a jucat feste. Cum ar fi putut evita situațiile

În cadrul rubricii Ce vrea telefonul tău? De la Super Neatza cu Răzvan și Dani, Radu Bucălae și Florin Ristei au discutat despre cât de important e să ai un Internet bun. Cei doi au vorbit despre experiențele neplăcute cauzate de întreruperea conexiunii la Interent.

La rubrica oferită de DIGI, Florin Ristei și Radu Bucălae au spus că telefoanele lor vor o conexiune bună la Interent.

„Telefonul meu, care m-a anunțat acum că am depășit media de stat pe el, și anume 7 ore și jumătate, are nevoie de Net bun și semnal bun. Oare dacă noi am fi avut Net bun în seara aceea în care am intrat pe TikTok, am fi stat mai mult? Mi-ar fi plăcut în seara aceea să îmi meargă Internetul foarte bine pentru că m-am blocat și am ratat momente importante”, a spus Flroin Ristei.

Florin Ristei și Radu Bucălae au povestit despre momentele în care au făcut o muncă în zadar, penru că Interentul le-a jucat feste. În timp ce Radu Bucălae a pierdut 40 de minute la cumpărăturile online pe care a fost nevoit să le refacă din cauza Internetului, Florin Ristei și-a amintit cum i-a luat foarte mult timp să completeze formularul pentru viza americană, tot din cauza Interentului slab.

Florin Ristei: „Telefonul tău vrea o conexiune bună la Internet”

„Și eu am ratat momente importante. Neavând un Internet foarte bun, mă pregăteam cu cumpărărăturile de sărbători. Am pus undeva la 40-45 de produse în coș, am stat undeva la 40 de minute să le pun pe toate și când am vrut să plasez comanda nu mi-a mai mers Internetul și a trebuit să o iau de la capăt”, a spus Radu Bucălae.

„La fel am pățit eu cu Ramona când am vrut să completăm formularul pentru viză de America, lung de la ambasadă, și dacă ți se înțeapă Netul pe la jumătate trebuie să o iei de la capăt. Toate astea nu se întâmplă dacă ai un Net bun! Pentru că telefonul tău asta vrea! O conexiune bună la Internet care să nu ți se înțepe când și-e lumea mai dragă”, a spus Florin Ristei.

