Concursuri, muzică în aer liber, multe jocuri, invitaţi unul şi unul şi transmisiuni spectaculoase din toate colţurile ţării vor face ca diminețile telespectatorilor să fie cu totul și cu totul speciale alături de gaşca matinalului de la Antena 1.

Gaşca Super Neatza cu Răzvan şi Dani spune „Neatza!” de la malul Mării Negre

“Şi de data aceasta, aşa cum am făcut de fiecare dată, am ales o zonă specială, pentru că vrem să cunoașteţi alături de noi şi o altfel de mare a noastră. Pentru că nu mai aveam răbdare până la vacanţă, am decis să încheiem sezonul Super Neatza în atmosferă de vacanţă, pe plaja din Olimp, alături de cei mai în vogă artişti ai momentului. Invităm telespectatorii să ne bem cafeaua împreună, iar pentru cei care sunt la mare în această perioadă, ar fi o mare bucurie să ne putem întâlni!”, a declarat Răzvan, în vreme ce Dani a completat:

„După atât timp în care, din motive prea bine cunoscute, nu am mai reuşit această relocare, ne-o doream cu toţii. Pentru că trebuie să recunoaştem, altfel spui <Neatza!>, de pe malul mării! Abia aşteptăm să vedem refăcută plaja din Olimp - o locaţie celebră dintr-un film celebru românesc – Nea Mărin miliardar şi să aducem atmosfera de vacanţă în casele telespectatorilor. Iar pentru mine este prima ieşire de-adevăratelea pentru mai mult de o zi, alături de bebeluş, aşa că va fi cu dublă emoţie!”.

De-a lungul timpului, îndrãgita echipã a matinalului nu s-a dat în lãturi de la nimic, au facut emisiunea de la mare sau de pe pârtia de schi, au transmis de pe apã sau din aer, au locuit o sãptãmânã într-un mall în scopuri caritabile şi şi-au transformat platoul emisiunii în cele mai spectaculoase decoruri, ori de câte ori au avut ocazia.

Printr-o desfășurare incredibilă de forțe, au reuşit chiar să construiască un platou exceptional în unul din cele mai spectaculoase locuri din Europa, o insulă în inima Deltei Dunării, inclusă de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei, marcând astfel o nouã premierã în televiziune sau au transmis live din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei.