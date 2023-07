Începând din 23 iulie, duminică, de la ora 09.00 şi de luni până vineri, de la ora 08:00, gașca celui mai urmărit matinal din România, Super Neatza cu Răzvan și Dani, va spune de la malul mării, din staţiunea Cap Aurora.

Concursuri, muzică în aer liber, multe jocuri, invitaţi unul şi unul şi transmisiuni spectaculoase din toate colţurile ţării vor face ca diminețile telespectatorilor să fie cu totul și cu totul speciale alături de gaşca matinalului de la Antena 1.

Gaşca Super Neatza cu Răzvan şi Dani spune „Neatza!” de la malul Mării Negre

“Şi de data aceasta, aşa cum am făcut de fiecare dată, am ales o zonă specială, pentru că vrem să cunoașteţi alături de noi şi o altfel de mare a noastră. Pentru că nu mai aveam răbdare până la vacanţă, am decis să încheiem sezonul Super Neatza în atmosferă de vacanţă, de la Cap Aurora”, a declarat Răzvan, în vreme ce Dani a completat: „ Ne era dor de mare, întotdeauna ultima săptămână şi de cele mai multe ori în prima săptămană de emisie suntem la mare. Pentru noi e muncă, dar e şi o intrare treptată în vacanţă. Ne acomodăm cu zilele bune. Trebuie să recunosc că pentru toată echipa este şi un teambuilding, stăm mai mult împeună. Nu venim ca la platou dimineaţa şi plecăm după amiaza, acolo stăm toată ziua împreună. Eu aştept activităţile sportive, de obicei se organizează câte un fotbal cu colegii, dar avem şi challenge-uri cu multiplii antrenori pe care îi avem la emisiune: cine face mai multe flotări cine poate să stea în mâini, în cap. Astea sunt distracţiile „de cabană”, pe care le mutăm la mare. In rest, voie bună şi sperăm să fie soare!’

De-a lungul timpului, îndrãgita echipã a matinalului nu s-a dat în lãturi de la nimic, au facut emisiunea de la mare sau de pe pârtia de schi, au transmis de pe apã sau din aer, au locuit o sãptãmânã într-un mall în scopuri caritabile şi şi-au transformat platoul emisiunii în cele mai spectaculoase decoruri, ori de câte ori au avut ocazia. Printr-o desfășurare incredibilă de forțe, au reuşit chiar să construiască un platou exceptional în unul din cele mai spectaculoase locuri din Europa, o insulă în inima Deltei Dunării, inclusă de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei, marcând astfel o nouã premierã în televiziune sau au transmis live din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei.