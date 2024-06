Ilona Brezoianu a împlinit 34 de ani. Cum a petrecut alături de soțul său: „Nu se putea mai bine”. Mesajul colegilor de la Neatza

Ilona Brezoianu a împlinit 34 de ani și și-a sărbătorit ziua la malul mării, alături de soțul ei. Colegii de la Super Neatza au sunat-o în direct pentru a-i ura „La mulți ani!”

Ilona Brezoianu a sărbătorit împlinirea a 34 de ani în Vama Veche, alături de Andrei, proaspătul ei soț. La primele ore ale dimineții, actrița a fost sunată de Răzvan Simion, Diana Munteanu, Dani Oțil, Florin Ristei și Radu Bucălae, în direct la Super Neatza. Actrița a spus că este plecată la mare cu soțul său, însă luna de miere va fi undeva în luna august.

Colegii de la Super Neatza au sunat-o în direct pe Ilona Brezoianu de ziua ei. Ce i-au transmis actriței

„Scoate telefonul din nisip și răspunde la telefon”, a spus Florin Ristei. „Noi te-am sunat să-ți spunem „La mulți ani!”.

„Mulțumesc! Mă distrez, am dormit, sunt foarte bine! La mare e foarte frumos. E vremea ideală! În luna de miere ne-am duce mai prin august. Mă întorc vineri că am spectacol!”, a răspuns Ilona Brezoianu.

„După ce te măriți mai muncești?”, a întrebat Dani Oțil.

„Sigur, că nu m-am măritat pentru bani, domnul Dani!”, a răspuns actrița.

Cum și-a petrecut Ilona Brezoianu ziua de naștere, alături de soțul ei: „34. Nici nu se putea mai bine!”

Ilona Brezoianu a publicat o imagine realizată de pe șezlong: „34. Nici nu se putea mai bine!”.

Vârsta aceasta a găsit-o pe Ilona Brezoianu într-un moment glorios atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Actrița a câștigat de curând sezonul 10 Te cunosc de undeva!, alături de Florin Ristei și s-a cununat civil cu alesul inimii ei, monitorul de schi Andrei Alexandru.

Ilona Brezoianu și alesul inimii sale, Andrei Alexandru, s-au căsătorit civil pe 22 iunie 2024.

Actrița a fost discretă în privința vieții sale sentimentale și nu a dat foarte multe detalii nici despre nuntă și nici despre partenerul său. Totuși, în podcastul La Țocii, Ilona Brezoianu a vorbit puțin despre Andrei.

„Eu sunt bineeee. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu în podcastul La Țocii.