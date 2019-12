Născută într-o familie cu 11 frați, la Lidia Buble nu a venit niciodată Moș Crăciun: „Părinții, cu bănuții pe care i-au muncit din greu, ne bucurau cu câte o ciocolată”

În fiecare an, milioane de copii din toată lumea sunt entuziasmați de venirea lui Moș Crăciun. Mai puțin Lidia Buble!

„La mine nu a venit niciodată Moșul. Eu, de când am fost mică, am știut și am fost informată că Moș Crăciun nu există și că Dumnezeu, cel care ne-a creat, le-a dat putere și sănătate părinților mei să muncească, iar ei, cu bănuții pe care i-au muncit din greu, reușeau să ne bucure cu câte o ciocolată”, a povestit Lidia Buble.