Loredana, apariție răvășitoare în platoul emisiunii Super Neatza de Weekend. Ce anunț important a făcut pentru toți fanii ei

Loredana a venit în platoul emisiunii Super Neatza de Weekend, în ediția din 20 octombrie 2024, și a dezvăluit cu ce proiecte spectaculoase vrea să îi surprindă pe fanii ei.

În ediția din 20 octombrie 2024 a emisiunii Super Neatza de Weekend, Loredana a anunțat cele mai noi proiecte ale sale. Artista pregătește un film de lungmetraj, un nou album și dublul concert aniversar „Loredana Forever” de la Sala Palatului.

Loredana, apariție spectaculoasă în platoul Super Neatza de Weekend

Loredana a vorbit în ediția Super Neatza de Weekend din 20 octombrie 2024 despre ce urmează în cariera sa.

„O să am repetiții cu dansatorii. Concertul meu este pe 16 și 17 noiembrie la Sala Palatului. Se numește <<Forever>> și o să trec prin toate aceste perioade din viața mea, de la început și până în prezent. Va fi un regal pentru toți fanii mei, cu toate cântecele mele cunoscute, toate hiturile mele și cu toată metamorfoza prin care am trecut de-a lungul timpului.... Pot să spun că parcă am trăit 100 de vieți”, a spus Loredana în platoul Super Neatza de Weekend, ediția din 20 octombrie 2024.

Artista a fost întrebată de către Florin Ristei cu ce piesă va deschide concertul aniversar, însă aceasta a refuzat să dezvăluie melodia, precizând, în schimb, că va avea câțiva invitați speciali.

„Unul dintre invitați o să fie anunțat cu câteva zile înainte, pentru că voi lansa și un cântec și un videoclip”, a mai dezvăluit Loredana, adăugând că are 50 de dansatori și în jur de 20 de instrumentiști.

„Ca la Bollywood (...) E un eveniment unic în viața mea și o celebrare. Sunt 40 de ani de când sunt în muzică și de când viața mea este doar legată de muzică”, a mai transmis Loredana, în ediția Super Neatza de Weekend din 20 octombrie 2024.

Loredana a anunțat că nu va face parte din juriul X Factor

Loredana nu o să mai facă parte din juriul noului sezon X Factor. Așadar, emisiunea va avea o nouă formulă. Delia, Puya, Marius Moga și Ștefan Bănică vor avea parte de o experiență unică în căutarea concurentului cu factorul X.

Artista a anunțat pe contul personal de Instagram că există un motiv întemeiat pentru care nu poate să onoreze și acest proiect. Se pare că vedeta este deja implicată în mai multe activități ce țin de cariera ei.

„Mă bucur că reîncepe X factor-ul după o pauză de mai bine de doi ani! Chiar dacă ultimul sezon X Factor l-am câștigat cu echipa mea, cu părere de rău vă anunț că a trebuit să declin invitația Antena 1 de a fi jurat în noul sezon din motive obiective, având deja alte angajamente simultan cu filmările show-ului: un film de lungmetraj, un nou album și, nu în ultimul rând, concertul meu aniversar Loredana <<Forever>> de la Sala Palatului! Succes tuturor!!”, a scris Loredana în mediul online.