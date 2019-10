Tudor Gheorghe, la „Neatza cu Răzvan și Dani”! I-a dat o replică memorabilă lui Răzvan și a făcut o glumă extraordinară despre olteni! „Muncesc de îmi sar ochii din cap!”

Tudor Gheorghe a acordat un interviu de colecție la „Neatza cu Răzvan și Dani”, în care a mărturisit, între altele, că este un „om normal”, care muncește „de-i sar ochii din cap”. Maestrul I-a dat o replică memorabilă lui Răzvan Simion și a făcut cea mai bună glumă despre olteni.

După doi ai de pauză, Maestrul Tudor Gheorghe, revine în față publicului, la Sala Palatului, pe 21 și 22 decembrie, cu evenimentul „Degeaba 30". Acest spectacol are la bază un concert mai vechi al lui Tudor Gheorghe, intitulat „Mie-mi pasă", realizat în memoria martirilor de la Timişoara şi a tuturor victimelor revoluţiei din decembrie 1989.

„Degeaba mă vait eu, ca un ecou al nemulțumirii multor oameni din țara asta, că tot degeaba e. Am zis să încheiem tot ciclul cu Degeaba, sub titulatura Degeaba 30. E un spectacol dur, greu, dar frumos. Din punct de vedere muzical, Marius Hristescu a reușit din nou să îmbrace vorbele grele pe care le spun eu și muzica pe care am compus-o într-o manieră frumoasă. Sunt multe cântece noi, dar și cântece vechi.

Generația nouă trebuie să știe că în 1989 s-a întâmplat ceva. Și din 1989 până în acest an, timp de 30 de ani, noi tot am sperat că va fi din ce în ce mai bine. Din păcate, constat că nu e din ce în ce mai bine. S-au făcut lucruri importante în acești 30 de ani, dar din punct de vedere al sufletului, al recepției individului, învățământului, culturii, am dat enorm de mult înapoi. Spectacolul meu este un țipăt aproape disperat”, a spus Tudor Gheorghe, la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Tudor Gheorghe consideră că este un om normal. Susține că merge cu metroul, se trezește la 6.00, își menține condiția fizică, din respect pentru public, merge la piață și muncește „de-i sar ochii din cap”.

„Eu sunt truditorul ăla care muncește de-i sar ochii din cap, pentru ca, din când în când, spectatorii să fie mulțumiți, timp de două ore, cât stau în relația directă cu mine, de pe scenă”, a spus Tudor Gheorghe.

Maestrul a făcut cea mai amuzantă glumă despre olteni. De ce nu aplaudăolteanul la spectacole: „El este posesiv. Se duce la nuntă cu muierea de gât, ține muierea de gât cu o mână și în partea cealaltă ține o oală sau un pahar. Și dacă ar fi să aplaude, ar da-o pe nevasta lui cu capul de paharul sau de oala pe care o ține”.

I-a dat cea mai amuzantă replică lui Răzvan Simion

Răzvan Simion i-a amintit maestrului că l-a premiat la Timișoara, pe vremea când el era un „băiat tuciuriu”, care a ghicit că unele versuri îi aparțineau lui Ion Luca Carcagiale.

„Vreau să te felicit, că între timp ai mai albit. Nu știu cine te-a albit, dar te-a albit bine”, i-a spus maestrul Tudor Gheorghe lui Răzvan Simion.

Urmăriți interviul exclusiv cu maestrul Tudor Gheorghe în clipul de mai sus din cel mai iubit matinal, „Neatza cu Răzvan și Dani”.

