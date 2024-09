Mane Vociu, roast savuros de ziua de naștere a lui Cuza, în platoul Neatza. Ce a putut să spună despre Ramona, în direct, la TV

Cuza a fost sărbătorit de colegii de la Neatza cu Răvan și Dani, în ediția din 19 septembrie 2024. Colegii lui de la matinal au marcat aniversarea acestuia într-un mod inedit care a stârnit hohote de râs.

Ziua de naștere a lui Cuza a fost sărbătorită într-un mod inedit, în această dimineața, la Neatza cu Răzvan și Dani. Colegii de la matinal i-au pregătit o surpriză de zile mari, în frunte cu Mane Voicu. Concurentul de la Asia Express, sezonul 7 i-a făcut un roast de zile mari, în direct la TV. Comendiantul nu i-a „iertat” nici pe ceilalți colegi de la Neatza și a făcut show total.

Nici ceilalți colegi nu s-au lăsat mai prejos. La rândul lor, Radu Bucălae și Florin Ristei i-au pregătit un moment muzical ce a făcut deliciul tuturor și a stârnit hohote de ras.

„Cuza, la 33 de ani, primește aprecierile noastre prin vocea lui Mane Voicu”, a spus Răzvan Simon înainte de moment.

Citește și: Răzvan, urare înduioșătoare pentru Dani, cu ocazia zilei de naștere. Cum arătau matinalii de la Neatza acum 30 de ani

Cuza, sărbătorit de colegii de la matinal la Neatza cu Răzvan și Dani, în ediția din 19 septembrie 2024. Cum a reacționat când a auzit glumele la adresa lui

Mane Voicu, Radu Bucălae și Florin Ristei, alături de ceilalți colegi de la Neatza i-au pregătit mai multe surprize lui Cuza. De ziua lui de naștere, prezentatorul matinalului a primit o serie de roast-uri.

Însă, nici ceilalți colegi nu au scăpat de glumele tăioase ale lui Mane Vociu, concurentul de la Asia Express, sezonul 7.

„Lui Bucălae îi iese câte un fir de păr alb pentru fiecare glumă proastă. Arată de parcă a suferit criza vârste mijlocii pe la 12 ani”.

„Răzvan și Dani s-au născut la 15 zile distanță, dovada faptului că o nenorocire nu vine niciodată singură”

„Ristei a înțeles greșit conceptul X Factor, credea că trebuie să le dea și inel de logodnă fetelor”

„Picioarele Ramonei sunt mai lungi decât orice relație pe care a avut-o. A început să citească aici la emisiune, ușor ușor o să înceapă și să scrie. Spre deosebire de Cuza, Ramona se mândrește cu faptul că e țărancă. Dani lipsește pentru că e plecat să prezinte Power Couple. Power Couple - ceva ce nu putem spune niciodată despre Cuza și Ramona”

„Cuza e la iUmor, deși nu are. Cuza a avut întotdeauna haine prea largi și femei prea înalte. A fost și la Formula 1, el dacă are campanie, are orice pasiune.

„Ești un om foarte mișto și îți mulțumesc pentru prietenia pe care am avut-o până acum”, și-a încheiat acesta roast-ul.

„Noi ne știm de ani de zile. Peste cinci ani”, a dezăluit Cuza.

„Noi ne știm mai demult, Mane. De ce ai dat mai mult în mine?”, a ținut să îl întrebe Ramona pe comediant.

Citește și: Cuza a dat cărțile pe față sub presiunea detectorului de minciuni. Mai are sau nu sentimente pentru Ramona Olaru?

În continuarea momentului special de ziua lui Cuza, de la Neatza cu Răzvan și Dani, au urmat Radu Bucălae și Florin Ristei. Ei au pregătit o urare muzicală cu versuri ale unuor piese celebre reinterpretate pentru sărbătoritul zilei.

„Grupul umoristic Neatza, vă prezină Balada lui Cuza”, a anunțat aristul în timp ce cânta la chitară.

„Azi e o zi foarte importantă. Cuza împlinește 33 de ani. De azi încolo se va axa doar pe campanii produse anti căderea părului. Cuza arată ca un milionar, care împarte abonamentul de Youtube Premium cu un prieten (...) Pentru Cuza să te îmbraci cu gust, înseamnă să își sară mâncare pe haine. Barba lui Cuza arată ca un gazon care n-a prins peste tot”, sunt doar câteva dintre glumele lui Radu Bucălae la adresa colegului său.

La rândul lui, și Ristei a făcut o dedicație muzicală pentru freza și noul look ale prezentatorului. De asemenea, întreaga echipă i-a pregătit și un tort special de ziua lui de naștere.