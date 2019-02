Cântăreața Maria Radu, implicată în accident rutier în drum spre ”Neatza”: ”A fost ireal. S-a întâmplat în pasaj, la Obor!”

Celebra cântăreață Maria Radu a trecut prin momente dificile în urmă cu puțin timp, întrucât în timp ce se deplasa spre platoul emisiunii ”Neatza” a fost implicată într-un accident rutier.

Invitată în cadrul emisiunii de la Antena 1, ea a vorbit despre incidentul nefericit: ”A fost palpitant, pentru că mă gândeam că urma să cânt LIVE. Fără victime, da. A fost ireal. Eram în pasaj la Obor, am derapat și am intrat în parapet. Au pus frână cei din fața mea și ca să nu intru în doamna din față am pus frână, am tras de volan și am intrat în parapet. Iar în mine a intrat altcineva. A fost o lecție pentru mine. Să nu mă mai grăbesc niciodată.”, a mărturisit cântăreața.

