Antena 1, 26 de ani. Andreea Gherasim, Rose Stan și Nadina Zissu de la Observator, declarații despre prima zi de muncă: ”Colegul care m-a inițiat m-a băgat direct în pâine!”

”În prima mea zi de muncă la Antena 1 am făcut un reportaj despre piesele de teatru care se joacă în bistrouri. Tot atunci am făcut și un moment de stand up și s-a dat pe post, deși nu mă așteptam. Am fost foarte mândră de treaba asta, pentru că era prima dată când eram doar eu și operatorul.”, a spus Andreea.