Dani Oțil, probleme în dormitor cu iubita: "Eu muream de cald, ea de frig. Am crezut că sunt în pat cu o sarma!"

"Am mers la un Escape Room, ce face orice român joia. Nu ca să petrecem niște timp împreună, ci să ne dăm seama cât de proști sunt prietenii noștri, că de asta mergem la Escape Room. Noi zicem de ei că sunt proști că nu am ieșit la timp, ei zic despre noi că am cerut prea multe hinturi și uite așa te desparți de prieteni de familie", spune Dani.

"Și am venit, vă dau cuvântul meu de onoare m-am uitat 10 minute la CFR Cluj, în pantaloni scurți. Muream de cald. Ea zice: >Ia-mă puțin în brațe că mi-e frig.< Vă jur, am crezut că sunt în pat cu o sarma! Se împăturise toată."

Zice din nou "Ia-mă în brațe că mi-e frig, nu pot să dorm!", spune Gabriela Prisăcariu.

"Păi uite care e treaba, avem două opțiuni. Una: te iau în brațe și mor EU de cald sau doi, regula casei: fiecare pe cont propriu!", spune Dani Oțil stârnind râsete în platou.