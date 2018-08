“Neatza cu Răzvan și Dani” şi “Prietenii de la 11” revin pe micile ecrane

De luni, 27 august, cei mai iubiți matinali revin pe micile ecrane, pentru sezonul cu numărul 21 din “Neatza cu Răzvan și Dani”. Amândoi ne promit multe surprize pentru revenire și mărturisesc că din edițiile ce vor urma, voia bună, invitații speciali, jocurile distractive și momentele ce vor face deliciul telespectatorilor nu vor lipsi: “Avem destulă forță să reîncepem și multe povești minunate, pe care abia așteptăm să le spunem. Acum suntem o echipă mult mai mare pe conținut, ne-am unit puterile și cu „Prietenii de la 11”, tocmai din acest motiv credem că noul sezon ne rezervă și mai multe surprize. Atât nouă, cât și celor care ne urmăresc zi de zi. Așa că ne revedem dimineața, la ora 08:00, la Neatza!”, au mărturisit cei doi.