Radu Bucălae a revenit la Super Neatza. Cum a fost întâmpinat de colegii săi: „Ce ne-ai adus?”

Filmările celui de-al doilea sezon al show-ului fenomen Power Couple România – La bine și la greu s-au încheiat, iar Radu Bucăle, unul dintre concurenți, a revenit la emisiunea Super Neatza.

Florin Ristei a făcut o introducere haioasă înainte ca Radu Bucălae să pășească în platou. S-a lăsat cu îmbrățișări și zâmbete la venirea unuia dintre membrii echipei Super Neatza.

„Nu știu dacă v-a fost sau nu v-a fost dor. Este ziua în care echipa noastră se reăntregește. Fiul risipitor se întoarce pe meleagurile emisiunii noastre. Doamnelor și domnilor, în puținele voastre aplauze, să itre Dani Oțil… A, scuzee…”, a spus Florin Ristei înainte ca Radu Bucălae să pășească în platou.

Cum a fost întâmpinat Radu Bucălae de colegii de la Super Neatza

„Eu știu că am lispit vreo lună. Dar pare vreun an și ceva cel puțin… A fost greu, dar în același timp am fost și ca într-o vacanță!”, a spus Radu Bucălae.

Întrebat „Ce ne-ai adus?”, Radu Bucălae a scos din buzunare ciocolățele pentru colegii lui.

Radu Bucălae și soția lui s-au întors de la filmările Power Couple

Unul dintre cei mai apreciați actori de stand up comedy din țară, Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, simțeau că este momentul perfect să-și ducă relația de cuplu la nou nivel de adrenalină, iar această competiție s-a potrivit cu planurile lor.

”Am mare încredere în noi doi (mai mult în Alexandra) și sunt convins că o să ne distrăm mult. Totodată, Dani Oțil a zis că i-ar fi prea dor de mine și că nu mai vrea această experiență singur, anul trecut i-a fost prea greu. Mă aștept ca experiența asta să o povestim la bătrânețe, pe terasa casei parțial plătită din premiul Power Couple”, a spus Radu Bucălae înainte de a plecat în Malta.

La fel de încrezătoare a plecat în Malta și Alexandra: ”Până anul ăsta, și eu și bubu am fost niște oameni destul de cuminți și maximul de adrenalină a fost să schimbăm partea patului pe care doarme fiecare. Așa că show-ul a venit la fix, când simțeam nevoia să experimentăm viața în forme nemaiîntâlnite de noi până acum, să fim crazy! #teambucalae”.

Probe mai puternice ca niciodată. Cine va risca? Cine va merge până la capăt? Nouă cupluri, însă doar unul va ridica trofeul deasupra capului. Nu ratați, în curând, Power Couple România, sezonul 2, doar la Antena 1 și în AntenaPLAY.

În acest an, 9 cupluri au acceptat provocarea de a participa în emisiune și au avut parte de o experiență de neuitat în ultima lună și jumătate, cât au durat filmările: Leonard Doroftei și soția lui, Monica Doroftei, Theo Zeciu și iubita lui, Cesima, Diana Bulimar și logodnicul ei, Radu Dumitrache, Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, Robert Tudor și Elena Tudor, soția lui, Giulia și soțul ei, Vlad Huidu, Radu Bucălae și soția lui, Alexandra Bucălae, DOC și Anca Munteanu, soția lui și Andrei Stoica și soția lui, Andra Stoica.