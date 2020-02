Ramona Olaru, lovită de iubitul ei, Cuza, în fața unei camere de filmat! A căzut din picioare! Râzi cu lacrimi! Video

În clipul publicat pe TikTok, Ramona Olaru dansează senzual pe melodia „Baby One More Time” a cântăreței Britney Spears.

La finalul clipului regizat, bineînțeles, iubitul Ramonei Olaru, Cuza, apare lovind-o cu o pernă în cap, chiar după versurile „hit me baby one more time”.

După ce este lovită de iubitul ei, care nu face altceva decât să asculte ce cere ea prin intermediul melodiei, întocmai, Ramona Olaru cade din picioare.

Ramonei Olaru îi place la nebunie să filmeze clipuri amuzante, multe dintre acestea alături de iubitul ei.