11 (unsprezece) dintre cele mai amuzante, deosebite și originale răspunsuri vor fi citite în direct, vineri, 11 noiembrie, și cei care le-au scris vor interveni telefonic.

Postarea la care trebuie să lăsați povestea este următoarea:

Citește în continuare regulamentul concursului ”Câștigă cu Neatza”.

Regulamentul concursului “Câștigă cu Neatza”. Valoarea totală a premiilor este 12.722,06 lei

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „Castiga la Neatza” (denumita in continuare “Concurs”) este DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in Bucuresti, Sos. Virtutii nr. 148, Spatiul E47, sector 6 si adresa de corespondenta in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Et. 5, Swan Office Park, Windsor Building, 077190, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J40/372/2002, CUI RO14399840, legal reprezentata prin dna. Sonia Micu in calitate de Director Brand Marketing.

Și

Coorganizatorul concursului „Castiga la Neatza” este Antena TV Group S.A. (denumit in continuare „Co-organizator) persoana juridica romana cu sediul social in Bd. Ficusului, nr.44A, et. 4A, zona 2, Sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3765/1991, avand Codul de Inregistrare Fiscala RO1599030, cont bancar RO65RZBR0000060010162592 deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Bucuresti

DURATA CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfasura in perioada marti 8 noiembrie 2022, pana vineri, 11 noiembrie 2022, ora 12:00.

2.2 Concursul se va desfasura in cadrul emisiunii “Neatza cu Razvan si Dani” - „Editie speciala eMAG Black Friday” realizata de Coorganizator la adresa DJ602, Sat Bacu, Comuna Joita, Giurgiu.

3. PARTICIPANTI LA CONCURS

3.1 La acest Concurs pot participa persoanele fizice cu domiciliul stabil in Romania care au varsta de 18 ani impliniti la data de 8 noiembrie 2022, posesoare ale unui act de identitate valabil, care au deplina capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil);

3.2 Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului și ai Coorganizatorului, precum si sotul/sotia si rudele acestora pana la gradul al 4-lea.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Marti 8 noiembrie 2021, pe pagina de Facebook a emisiunii „Neatza cu Razvan si Dani”, Coorganizatorul va posta provocarea “Scrie o poveste cu cuvintele emag, diversitate, black Friday, reduceri.”

4.2 In Concurs intra doar cei care raspund la postarea "eMAG anunta “Ziua cu cele mai multe reduceri din an”. Scrie o poveste cu cuvintele „emag, diversitate, black Friday, reduceri” si poti fi selectat sa intri in legatura directa in emisiunea „Neatza cu Razvan si Dani”. Postarea va fi prezenta pe pagina de Facebook emisiunii „Neatza cu Razvan si Dani”, in perioada 8 – 11 noiembrie 2022.

4.3 Prezentatorii emisiunii „Neatza cu Razvan si Dani” vor alege 16 (saisprezece) dintre cele mai amuzante, deosebite si originale raspunsuri.

4.4 Primele 11 (unsprezece) cele mai amuzante, deosebite si originale raspunsuri vor fi participante in Concurs, iar urmatoarele 5 (cinci) vor fi rezerve.

4.5 Vineri, 11 noiembrie 2022, cei 11 (unsprezece) participanti vor intra in direct, prin telefon, cu prezentatorii emisiunii „Neatza cu Razvan si Dani”, difuzata pe urmatoarele canale media: Antena 1 si transmitere live pe Antenaplay.ro.

4.6 Vor fi expuse 11 (unsprezece) cutii numerotate de la 1 la 11, iar in interiorul lor se va regasi un bilet cu denumirea premiului.

4.7 Fiecare participant, in ordinea extragerii, va atribui câte un număr de la 1 la 11 prezentatorilor emisiunii: Razvan, Dani, Ramona si Florin. Numarul reprezinta numarul cutiei. In fiecare cutie se regaseste un bilet cu denumirea premiului.

4.8 Prezentatorii Razvan, Dani, Ramona si Florin vor juca cate un joc in momentul conversatiei telefonice cu fiecare participant. In functie de prezentatorul invingator, castigatorul primeste cutia cu numarul care i-a fost atribuit prezentatorului de catre castigator.

4.9 Cutia castigatoare va fi eliminata la urmatoarea conversatie telefonica pana la epuizarea acestora. In momentul in care in joc raman 3 (trei), respectiv 2 (doua) cutii, castigatorul va atribui numerele cutiilor unui numar egal de prezentatori. Ultimul castigator va primi cutia ramasa.

In cazul in care la finalul apelurilor telefonice, unul sau mai multi castigatori nu au raspuns la telefon, se va continua Concursul prin apelarea rezervelor in ordinea in care au fost extrase.

5. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA

5.1 Premiile Concursului vor fi oferite de catre Organizator.

5.2 Premiile constau in:

- 1 (o) Statie de calcat Philips PerfectCare PSG6066/20 seria 6000, cu abur, presiune 8 bar, 2400 W, 1.229,99 lei, o mie doua sute douazezi si noua virgula nouazeci si noua

- 1 (un) Televizor Samsung LED 65BU8072, 163 cm, Smart, 4K Ultra HD, 3.449,99 lei (trei mii patru sute patruzeci si noua virgula nouazeci si noua)

- 1(un) Robot de bucatarie Electrolux EKM3710, 800 W, bol inox 4,1 l, masina de tocat, blender, 6 viteze, 812,20 lei, (opt sute doisprezece virgulă douazeci)

- 1 (un) aspirator vertical Rowenta RH9471WO Air Force 560 Flex Blue, 43W, 21.9 V, tehnologie ciclonica, 2 trepte de putere, 1.299,99 lei (o mie doua sute nouazeci si noua virgula nouazeci si noua)

- 1 (o) Periuta electrica sonica Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 HX6871/47, 62000 miscari/minut, 3 moduri de curatare, 3 intensitati, 719,99 lei (sapte sute nouasprezece virgula nouazeci si noua)

- 5 (cinci) Vin Rosu Gitana Saperavi, Sec, 0.75l, 85,99 lei (optzeci și cinci virgula nouazeci si noua) x 5 (cinci)= 429,95 lei (patru sute douazeci si noua virgula nouazeci si cinci)

- 1 (o) Bicicleta MTB Carpat Acura C2699H, 26 inch, 21 viteze, cadru aluminiu, frane hidraulice, negru/albastru/alb, 1.449,99 lei (o mie patru sute patruzeci si noua virgula nouazeci si noua)

- 1 (un) Gratar de gradina Landmann Kettle cu carbuni, suprafata de gatit 53,5 cm, 789,99 lei (sapte sute optzeci si noua virgula nouazeci si noua).

- 1(un) abonament Genius 99,99 lei (nouazeci noua virgula nouazeci si noua) + 500 (cinci sute) lei voucher + 599,99 (cinci sute nouazeci si noua virgula nouazeci si noua)

- 1 (un) Set Camera foto instant Fujifilm Instax Mini 11 Grey + Film + Husa + Album, 599,99 lei (cinci sute nouazeci si noua virgula nouazeci si noua)

- 1 (o) Tableta Samsung Galaxy Tab A8, Octa-Core, 10.5", 4GB RAM, 64GB, 4G, Pink Gold, 1.339,99lei (o mie trei sute treizeci si noua virgula nouazeci si noua)

5.3 Valoarea totala a premiilor este 12.722,06 lei (douasprezecemii mii sapte sute douazeci si doi virgula zero sase)

5.4. Suma mentionata la punctul 5.3 reprezinta valoarea neta a premiului.

5.5. Impozitul aferent fiecarui premiu se calculeaza conform legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal si este platit de organizator.

5.6. Organizatorul va transfera cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra premiilor catre participantii desemnati drept castigatori al Concursului.

5.6. Nu se va acorda contravaloarea in bani sau in alte obiecte pentru premiile acordate, iar premiile nu se pot inlocui cu alte beneficii.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1 Vor fi numite 5 (cinci) rezerve, in cazul in care primii 11 (unsprezece) participanti selectati nu raspund la telefon. In total vor fi selectate 16 (saisprezece) persoane.

6.2 In Concurs intra doar cei care raspund la postarea "eMAG anunta “Ziua cu cele mai multe reduceri din an” . Raspunde in mod deosebit la provocarea concursului: „Scrie o poveste cu cuvintele „emag, diversitate, black Friday, reduceri” si poti fi selectat in perioada 8 – 10 noiembrie 2022 sa intri in legatura directa cu emisiunea Neatza in editia din 11 noiembrie. . Numarul de telefon o sa fie furnizat de catre castigatori printr-un mesaj privat trimis pe pagina de Facebook a emisiunii „Neatza cu Razvan si Dani”.

6.3 Cele mai amuzante, deosebite si originale raspunsuri se vor califica in Concurs. Persoanele care au scris raspunsurile calificate in Concurs sunt considerate castigatoare, urmand sa intre in direct in data de 11.11.2022. in emisiunea „Neatza cu Razvan si Dani”.

6.4 Co-organizatorul va alege 16 (saisprezece) raspunsuri. Primele 11 (unsprezece) vor fi cele castigatoare iar urmatoarele 5 (cinci) rezerve.

In situatia in care unul dintre castigatori nu poate fi contactat telefonic de catre Organizator, va fi contactata o rezerva in ordinea extragerii acestora.

6.5 Calitatea de castigator se pierde si in situatia in care, la ridicarea premiului, castigatorul nu se legitimeaza si/sau refuza semnarea procesului verbal de inmanare a premiului.

6.6 Castigatorii vor primi premiul din partea Organizatorului printr-un serviciu de curierat/posta, in termen de maximum 20 (douazeci) de zile de la data comunicarii acestuia ca si castigator, numai pe baza semnarii procesului verbal de inmanare a premiului.

6.7 Participarea la Concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, materialele postate in cadrul concursului, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau Co-Organizator ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau Co-organizatorului vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

7. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

7.1 Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2 Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

7.3 Co-organizatorul nu are niciun fel de responsabilitatea cu privire la acordarea premiilor si plata taxelor, impozitelor, obligatiilor financiare legate de premiile oferite de Organizator.

8. REGULAMENTUL CONCURSULUI

8.1 Regulamentul Concursului este disponibil, in mod gratuit, pe blogul eMAG http://blog.emag.ro/ si pe pagina de Facebook a emisiunii Neatza cu Razvan si Dani: https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani

9. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

9.1 In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

10. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CONCURSULUI

10.1 Prezenta Concursului poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide sau in cazul in care bugetul alocat prezentului Concursului este epuizat. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Concursului si va face public acest lucru.

10.2 Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea in de Facebook a emisiunii “Neatza cu Razvan si Dani”: https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani/.

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Concursului „Castiga la Neatza”, pe durata strict necesara derularii acestuia. De asemenea, datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate de Organizator/Coorganizator si in contextul indeplinirii obligatiilor legale in vigoare si care ii sunt aplicabile, in special dispozitiile legale fiscale privind plata impozitului pentru venitul din premii. Coorganizatorul in calitate de operator de date cu caracter personal furnizeaza Organizatorului in calitate de imputernicit numele si numerele de telefon ale castigatorilor. Organizatorul va contacta telefonic castigatorii pentru livrarea produselor castigate. Participantul la Campanie in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti..

11.2 Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca.

11.3 Datele pe care le prelucram sunt: nume, prenume, adresa de e-mail,domiciliul, imaginea, numar de telefon, date aferente contului de Facebook si a datelor de identificare primite de pe acel cont si alte informatii transmise pentru si in legatura cu participarea in Concurs, conform mecanismului de desfasurare a concursului descris prin prezentul Regulament. De asemenea, Organizatorul va putea prelucra si CNP-ul castigatorilor in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal privitoare la virarea la bugetul de stat a impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale.

11.4 In cazul in care veti furniza date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, atunci veti avea obligatia de a va asigura ca aveti dreptul sa divulgati /Co-organizatorului aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, /Co-organizatorului va putea colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in prezenta, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679. In special, trebuie sa va asigurati ca respectiva persoana fizica are cunostinta de toate aspectele tratate in prezentul Regulament, inclusiv identitatea Organizatorului/, modul in care poate fi contactat, scopurile in care datele sunt colectate si divulgate datele cu caracter personal, drepturile persoanei vizate prevazute mai sus.

11.5 Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin:

· Transmiterea unui e-mail la adresa:

sau o notificare scrisă la adresa sediului social al /Coorganizatorului.

11.6 Este posibil ca sa va cerem sa va dovediti identitatea pentru a ne conforma cu obligatiile de securitate pe care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor. Organizatorul si/sau Co-organizatorul va/vor lua in considerare orice solicitari sau plangeri primite din partea persoanelor vizate si vor transmite acestora un raspuns imediat ce va fi posibil, insa nu mai tarziu de 1 (una) luna de la primirea cererii.

12. TEMEIUL LEGAL

12.1 Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

13. LITIGII

13.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre CoOrganizator este definitiva.

13.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

13.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs sau intre CoOrganizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

14. CONTESTATII

14.1 Cererea scrisa a participantilor la Concurs in vederea sesizarii Organizatorului sau Co-Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la desemnarea castigatorilor. orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

15. ALTE REGLEMENTARI

15.1 In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a Coorganizatorului, acestia isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantilor la Concurs.

15.3 Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.emag.ro, m.eMAG.ro si pe pagina de Facebook a emisiunii Neatza cu Razvan si Dani: https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani.

Organizator

DANTE INTERNATIONAL S.A.

Prin Director Brand Marketing

Sonia Micu

Co-Organizator

Antena TV Group S.A.

Elisabeta Sofron

Redactor Sef

Andreea Zoescu

Director Economic

Elena Paun - Director de Program