Sabina Lisievici, actrița din România care a cucerit Hollywood-ul, în direct, la Neatza cu Răzvan și Dani!

Sabina Lisievici este actriță, desingner și scriitoare. Aceasta a studiat în America, unde a petret șapte luni în patria filmului de la Hollywood, acolo unde a terminat o prestigioasă școală de actorie urmată de vedete de calibru, precum Brad Pitt.

Sabina este un actor metodist, un actor care se transpune în pielea personajului mai profund decât un actor normal, pentru că ajungi să trăiești, respiri, vorbești prin prisma acelui personaj.

Aceasta a absolvit renumita școală de actorie Hollywood Actor`s Showcase, unde s-au perfecționat actori ca Jennir Aniston și Drew Barrymore. Sabina a publicat șase volume de poezii, cel mai recent fiind „Arde-mă în versuri”.

Artista a început să scrie de la vârsta de opt ani, iar primul volum la publicat la 12 ani, sub egida Uniunii Scriitorilor. La 29 de ani, Sabina se poate mândri cu un palmares american, a jucat în producțiile de la Hollywood „I am not for safe” și „Wild Sunflower”.