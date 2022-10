Super Neatza, 26 octombrie 2022. Cum gătești rețeta perfectă de rizoto à la chef Nicolai Tand cu legume congelate de la Gradena

Miercuri, 26 octombrie, chef Nicolai Tand a fost invitat în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani, pentru a găti câteva rețete simple și gustoase. Cu câteva ingrediente la îndemână, oricine poate face rizoto cu legume, fără să fie nevoie să stea prea mult în bucătărie.

Trucuri pentru a găti cel mai bun rizoto cu legume congelate de la Gradena. Recomandările lui chef Nicolai Tand

Miercuri dimineață, în ediția din data de 26 octombrie, chef Nicolai Tand a fost invitat în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani. Cunoscutul bucătar le-a pregătit colegilor săi o rețetă simplă de rizoto cu legume și ciuperci, care este un fel de mâncare sățios și plin de arome. Chef Nicolai Tand nu a uitat de cei de acasă, așa că le-a dezvăluit câteva trucuri.

„Legumele congelate le pun în apă rece, apoi le las un pic să curgă vreo trei, patru minute. Se decongelează foarte repede și pot să le arunc în tigaie. E o mâncare pe care pot să o fac foarte ușor, pot să o fac de post, pot să o fac un pic mai cremoasă așa cum e rețeta de astăzi.

O să folosesc niște parmezan și cremă de brânză. Asta nu e tot, poți să pui și o bucată de carne sau de pește. Astăzi, o să folosesc ciuperci. Sunt aici pentru a le da idei oamenilor de mâncare simplă, gustoasă”, a început celebrul bucătar la Neatza.

Chef Nicolai Tand a luat legumele congelate, le-a pus mai întâi în ulei și le-a tras la tigaie.

„Ca să nu le fierb, am pus un pic de apă ca să se gătească cumva al dente. Și atunci le amestec cu rizoto, cu niște ciuperci deasupra. Ideea este că nu am fiert legumele, ci le-am tras un pic la tigaie. Am mai pus și un cățel de usturoi”, a spus chef-ul, care a folosit o lingură de metal și nu una de lemn, acesta fiind un alt truc pentru a găti corect felul de mâncare.

„Și Premiul Oscar merge către chef Nicolai Tand”, a intervenit și Răzvan, după ce rețeta a fost gata.

Pentru rețeta de rizoto cu legume și ciuperci, bucătarul a avut nevoie de Amestecul de legume european de la Gradena.

„Dragii mei, astăzi am gătit cu legumele congelate de la Gradena. De ce recomand eu produsele congelate Gradena?

În primul rând, sunt proaspăt recoltate și congelate rapid, la doar câteva ore.

În al doilea rând, nu au în componență nici un fel de conservanți, coloranți sau aditivi alimentari.

După recoltare, fructele și legumele sunt spălate și supuse unui flux de aer cu o temperatură de -40 de grade Celsius.

Prin congelare se conservă gustul, aroma și valorile nutriționale, iar asta pentru că înghețul este un conservant natural. Cu alte cuvinte, congelarea este o formă de conservare a alimentelor pentru o perioadă mai lungă de timp”, a explicat chef Nicolai Tand.

Amestecul de legume european de la Gradena conține, în proporții variabile, fasole romano tăiată, buchete de broccoli, morcovi rondele si morcovi galbeni rondele.

Mai multe informații despre produsele Gradena puteți găsi pe site-ul https://gradena.ro/.