Trucul cu care ai internet nelimitat cu doar 2 euro, oriunde în România. Iată ce trebuie să faci!

Accesul la internet pe telefonul mobil este important pentru a rămâne conectat, informat și eficient. Acesta ne permite să gestionăm multe aspecte ale vieții noastre zilnice, de la muncă și educație, la divertisment și servicii esențiale.

La rubrica ”Ce vrea telefonul meu” de la Neatza cu Răzvan și Dani, Florin Ristei și Cuza au discutat despre cât de important este internetul pentru a îți putea folosi smartphone-ul.

Trucul cu care ai internet nelimitat cu doar 2 euro, oriunde în România

”Toate aplicațiile, în afara de una, Photos, îmi cer net. Toate aplicațiile pe care stăm au nevoie de un semnal bun. Tot ce facem acum pe telefon e conectat la net. , a zis Florin Ristei.

El a admis că de mai bine de 10 ani e crucial să ai internet pe telefonul mobil. ”Nu mai poți să faci nimic”.

Și are dreptate! Internetul este esențial în viața modernă, oferind rapiditate și accesibilitate la resurse variate, de la informații și servicii la conectarea cu alte persoane din întreaga lume.

Îl folosim zilnic pentru a accesa aplicații precum Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Whatsapp pentru a păstra legătura cu prietenii și familia sau pentru a urmări știri și evenimente.

Internetul ne ajută, de asemenea, să folosim platforme precum YouTube, Netflix, HBO Max, AntenaPlay pentru a viziona filme, seriale, clipuri video. Jocurile online multiplayer sau mobile sunt foarte populare, iar multe dintre ele necesită conexiune la internet. Până și pentru lucrurile mărunte, precum să chemi un taxi, ai nevoie de conexiune la internet.

În plus, plata online a facturilor în România a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani, odată cu creșterea gradului de digitalizare și accesibilitate la internet. Conform unor statistici recente (în special din 2023), aproximativ 70% dintre români aleg să plătească facturile online, fie prin intermediul platformelor bancare, aplicațiilor mobile sau a site-urilor furnizorilor de servicii.

Plățile online oferă o alternativă mai sigură și comodă față de metodele tradiționale (plată la ghișeu sau prin poștă).

Pentru toate acestea e nevoie de internet bun și acoperirea #1 în România. Cu abonamentul DIGI de 2 euro ai internet nelimitat cu doar 10 lei.

Alege abonamentele DIGI și beneficiază de internet nelimitat și acoperirea #1 în România

Pe lângă acoperirea #1 în România, abonamentele DIGI oferă minute și internet nelimitat cu viteză bună. Totul de la 2 euro pe lună!

Abonamentul de 2 euro de la DIGI include:

200 minute nationale și în roaming SEE

nelimitat net, minute și sms în rețea

5G

Net mobil ultrarapid.

Cel mai mare abonament costă 5 euro și are net și minute nelimitate în roaming. Abonamentul optim nelimitat, de doar 5 euro, e ideal pentru vacanțe, pentru a naviga pe internet și a vorbi cu cei dragi. Acesta oferă minute nelimitate în roaming SEE și 5,5 GB net. Tarile membre SEE sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Insulele Canare, Insulele Azore, Insula Madeira, Insula Martinica, Guiana Franceza, Guadelupa, Reunion, Croatia, Mayotte, Norvegia, Islanda, Lichtenstein.

În cazul țărilor non-UE, taxarea se face la fiecare 60 de secunde de convorbire atat pentru efectuarea cat si pentru primirea apelurilor. Află mai multe detalii de pe site-ul DIGI.