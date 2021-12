Ultima zi a provocării YOXO. Ramona Olaru și Florin Ristei, lupta a fost strânsă. Care dintre ei a câștigat

Florin Ristei și Ramona Olaru au lansat o super provocare pentru cei care intră pe aplicația YOXO. Abonamentul funcționează pe rețeaua 4G Orange și se adresează clienților din orice rețea de telefonie mobilă. Poți să te portezi 100% digital din orice rețea, îți poți lua un număr nou sau poți să treci pe YOXO dacă eșți client Orange PrePay sau ai un abonament în afară perioadei contractuale.

Cine și-a activat un abonament YOXO, i-a oferit o șansă în plus să câștige provocarea. Toate detaliile le găsești aici: https://flexibil.a1.ro/.

Ramona și Florin s-au duelat și astăzi pentru a câștiga mai mulți abonați de partea lor. Cine pierde lupta, va trebui să facă față unei provocări impuse de oponentul său.

Cine a câștigat și cine trebuie să îndeplinească pedeapsa

Cei care descarcă aplicația trebuie să aleagă să folosească fie codul Ramonei, fie pe cel al lui Florin Ristei. Codul Ramonei Olaru este RAMONAO85400, iar cel al lui Florin Ristei este FLORINEB1CD1.

“Noi am pus un pariu. Cel care adună mai multe persoane care își iau abonamentul va câștiga (…) challenge-ul dintre noi doi”, a zis Ramona Olaru.

Dacă pierde Florin, mâine dimineață la Neatza va trebui să vină îmbrăcat într-o rochie de-a Ramonei. Dacă pierde Ramona va trebui să poarte un costum de găină.

Ramona are 23 de persoane care folosit codul ei în aplicație, iar Florin a zis că el are 24. Adevărul e că prezentatotul încercase să editeze poza care arăta clar că are 21 de abonamente făcute cu codul său. Prin urmare, mâine, luni, 13 decembrie, Florin Ristei va apărea la Neatza în rochiță.

“Dă-mi ceva pe turcoaz, bleu să mă avantajeze cu ochii”, a zis Florin.

Beneficiile de a avea abonament YOXO

