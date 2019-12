Un filmuleț prezentat de Cătălin Oprișan, redactorul şef de la a1.ro, i-a stârnit amintiri lui Răzvan: "Mâna mea era ca un capac de oală de zece litri"

Aceasta urmărește maratonul și întinde mâna ca toată lumea să bată palma cu ea.

De fiecare dată când este maraton iese pe stradă și vrea să "bată cupa" cu toți alergătorii.

Răzvan își aduce aminte de o întâmplare asemănătoare: "Îmi aduci aminte de o idee proastă pe care a avut-o colegul Dani, la care am subscris. La un start la maratonul Bucureștiului am zis să ne filmăm cum ținem mâna ca toți participanții la maraton să bată cupa cu noi și nu am știut că sunt 10.000 de oameni."

"Mâna mea era ca un capac de oală de zece litri", spune Răzvan amuzat de situație.