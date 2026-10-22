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7,6 tone de cocaină, descoperite într-un transport de zahăr destinat Europei. Cea mai mare captură din ultimii 10 ani

Autoritățile din Columbia au confiscat 7,6 tone de cocaină în portul Cartagena. Drogurile, ascunse într-un transport cu destinația Olanda, valorează aproximativ 42 de milioane de dolari.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 09:46 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 09:48
7,6 tone de cocaină, descoperite într-un transport de zahăr destinat Europei. Cea mai mare captură din ultimii 10 ani | Instagram
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Autoritățile columbiene au confiscat 7,6 tone de cocaină în portul maritim Cartagena, într-un transport care avea ca destinație Olanda.

Captură record de cocaină în Columbia

Operațiunea, desfășurată în octombrie 2026, a fost descrisă drept cea mai mare captură de cocaină realizată în acest port în ultimul deceniu. Potrivit autorităților, drogurile erau ascunse într-o încărcătură de zahăr nerafinat din trestie de zahăr, iar valoarea lor pe piața ilegală este estimată la aproximativ 42 de milioane de dolari.

Operațiunea a fost efectuată de Poliția Națională a Columbiei, prin intermediul Direcției Antidrog (DIRAN), în cadrul Strategiei Esmeralda. La acțiune au participat și reprezentanți ai Administrației Americane pentru Controlul Drogurilor (DEA), în colaborare cu polițiștii columbieni, prin Unitatea Specială de Investigații și biroul din Bogota.

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Traficanții au încercat să ascundă cocaina prin amestecarea acesteia cu panela pulverizată, un produs obținut din trestie de zahăr nerafinat. Metoda urmărea să îngreuneze detectarea substanțelor interzise în timpul controalelor asupra mărfurilor destinate exportului. Transportul a fost identificat și interceptat înainte de a ajunge în Europa.

Președintele Columbiei, avertisment pentru traficanții de droguri

Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a prezentat confiscarea drept o lovitură importantă dată rețelelor de trafic de droguri și a felicitat forțele de ordine pentru rezultatul obținut.

Potrivit declarațiilor sale, operațiunea face parte dintr-o campanie mai amplă împotriva narcotraficului. Președintele a avertizat că autoritățile vor continua să urmărească atât transporturile ilegale, cât și structurile criminale și sursele lor de finanțare.

„Să le fie clar traficanților de droguri: nu contează cum ascundeți drogurile sau ce metode folosiți pentru a încerca să înșelați autoritățile noastre. Vă vom găsi și vă vom lovi unde vă doare cel mai mult: structurile voastre criminale și finanțele voastre!”, a transmis acesta.

Liderul columbian a adresat și un mesaj de apreciere polițiștilor implicați în operațiune: „Recunoștința mea față de bărbații și femeile din Poliția Națională pentru acest rezultat decisiv”.

De asemenea, președintele a declarat că, în primele 75 de zile ale mandatului său, forțele de securitate au confiscat 132 de tone de cocaină, evaluate de guvern la aproximativ 6,1 miliarde de dolari. Aceste cifre au fost prezentate de administrație în contextul intensificării acțiunilor împotriva traficului de droguri, spune thecitypaperbogota.com.

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