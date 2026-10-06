Jeffrey Archer, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori britanici, a murit la vârsta de 86 de ani, pe 5 octombrie 2026. Editura HarperCollins a anunțat că scriitorul a murit „brusc și liniștit”, acasă, între două sesiuni de scris.

A murit Jeffrey Archer, autorul celebrului roman „Kane și Abel”. De ce a fost unul dintre cei mai controversați scriitori | Shutterstock

Moartea lui vine într-un moment aparte: ultimul său roman, „Adam and Eve”, este lansat chiar pe 6 octombrie, la numai o zi după deces. Cu o zi înainte să moară, Archer participase la un eveniment cu publicul, unde își promovase cartea, potrivit Associated Press.

A murit Jeffrey Archer, autorul celebrului roman „Kane și Abel”

„Kane și Abel” este unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale. Publicat în 1979, urmărește destinele a doi bărbați născuți în aceeași zi, dar proveniți din lumi complet diferite: William Kane, moștenitorul unei familii bogate de bancheri din Boston, și Abel Rosnovski, un imigrant polonez care ajunge să-și construiască propriul imperiu.

Cei doi devin rivali. Cartea a devenit bestseller internațional și a fost una dintre operele care au definit cariera literară a lui Archer, potrivit site-ului oficial al scriitorului.

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În total, cărțile lui Jeffrey Archer s-au vândut în peste 300 de milioane de exemplare la nivel mondial. Opera sa a fost publicată în peste 100 de țări, iar romanele sale au petrecut ani întregi în clasamentele de bestselleruri, potrivit Reuters.

Viața lui a fost aproape la fel de spectaculoasă ca romanele. Înainte de a deveni scriitor celebru, Archer a fost politician conservator britanic. A devenit parlamentar în 1969, la numai 29 de ani, iar ulterior a ajuns vicepreședinte al Partidului Conservator și membru al Camerei Lorzilor. A rămas în Camera Lorzilor până la retragerea sa în 2024, potrivit informațiilor publicate de presa britanică.

Prima mare prăbușire a venit în anii ’70. O investiție dezastruoasă l-a adus în pragul falimentului, obligându-l să renunțe la mandatul de parlamentar. Tocmai problemele financiare l-au împins către literatură: în 1976 a publicat primul său roman, „Not a Penny More, Not a Penny Less”, relatează Associated Press.

De ce a fost Jeffrey Archer atât de controversat

Cea mai mare controversă a vieții lui Jeffrey Archer a fost însă un scandal care avea să-l trimită la închisoare. În 1987, Archer a dat în judecată tabloidul Daily Star, care publicase acuzații potrivit cărora ar fi plătit o lucrătoare sexuală. A câștigat procesul și despăgubiri de 500.000 de lire sterline, relatează Reuters.

Peste ani însă, cazul a revenit în atenție și s-a stabilit că Archer mințise în timpul procesului și fabricase un alibi. În 2001 a fost găsit vinovat de sperjur și de obstrucționarea justiției și condamnat la patru ani de închisoare. A executat puțin peste doi ani, potrivit Reuters și presei britanice.

Nici măcar închisoarea nu i-a oprit cariera literară. În perioada detenției și după experiența din penitenciar a scris cele trei volume reunite sub seria „A Prison Diary”, despre viața din închisorile britanice. Ulterior, a continuat să publice și să vândă masiv, inclusiv seriile „Clifton Chronicles” și William Warwick.

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În ciuda scandalurilor, cariera sa literară nu s-a prăbușit. A continuat să publice și a rămas activ până în ultimele zile ale vieții. Cu doar o zi înainte să moară, Archer participase la un eveniment public dedicat celui mai recent roman al său, „Adam and Eve”, notează Reuters.

Jeffrey Archer lasă în urmă soția, Dame Mary Archer, cei doi fii ai lor și cinci nepoți, potrivit Associated Press.

Povestea lui rămâne una dintre cele mai spectaculoase combinații de succes și controversă: autorul care a vândut peste 300 de milioane de cărți și a scris „Kane și Abel”, politicianul care a ajuns în Camera Lorzilor, dar și omul a cărui carieră publică a fost zdruncinată de un proces, o condamnare pentru sperjur și o perioadă petrecută în închisoare.