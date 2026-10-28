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Ai bilet la Ryanair? Din 10 noiembrie 2026, trebuie să respecți o nouă regulă la aeroport. Ce se schimbă pentru bagajele de cală

Ryanair schimbă regulile pentru bagajele de cală din 10 noiembrie 2026. Pasagerii vor trebui să predea bagajele cu cel puțin 60 de minute înainte de plecare.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 15:57 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 15:57
Ai bilet la Ryanair? Din 10 noiembrie 2026, trebuie să respecți o nouă regulă la aeroport | Profimediaimages.ro
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Ai bilet de avion la Ryanair? Începând cu 10 noiembrie 2026, pasagerii care călătoresc cu bagaje de cală vor trebui să respecte un nou termen-limită la aeroport. Ghișeele pentru predarea bagajelor se vor închide cu o oră înainte de plecarea programată a avionului, față de 40 de minute, cât este intervalul actual. Schimbarea îi vizează pe cei care au bagaje de predat și are scopul de a le oferi mai mult timp pentru controalele de securitate și de pașapoarte. Singurul care nu sunt afectați de această modificare sunt persoanele care călătoresc doar cu bagajul mic inclus în bilet și fac check-in online.

Ryanair schimbă regulile pentru bagajele de cală din 10 noiembrie. Ce trebuie să știe pasagerii

Pasagerii care călătoresc cu Ryanair și au bagaj de cală trebuie să fie atenți la o schimbare importantă. Începând cu 10 noiembrie 2026, aceștia vor trebui să își predea bagajele cu cel puțin 60 de minute înainte de ora programată a decolării. Noua regulă se va aplica pe toate aeroporturile de pe care operează compania aeriană.

În prezent, bagajele de cală pot fi predate până cu 40 de minute înainte de plecarea avionului. Prin urmare, pasagerii vor trebui să ajungă mai devreme la aeroport pentru a evita situațiile neplăcute. Informația a fost anunțată de companie încă din luna aprilie, potrivit Euronews.

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Măsura are scopul de a le oferi pasagerilor mai mult timp pentru formalitățile din aeroport. Astfel, aceștia vor avea la dispoziție un interval mai mare pentru a trece de controlul de securitate și de verificarea documentelor de călătorie.

Potrivit Ryanair, doar 20% dintre pasagerii companiei călătoresc în prezent cu bagaj de cală. Ceilalți folosesc, în principal, bagajul mic inclus în bilet sau alte opțiuni de bagaje de cabină.

"Această mică schimbare le va oferi celor 20% dintre pasagerii Ryanair care predau un bagaj de cală mai mult timp pentru a trece de cozile de la controlul de securitate și de la controlul pașapoartelor și pentru a ajunge la poarta de îmbarcare înainte de începerea îmbarcării, mai ales în perioadele aglomerate, când cozile din aeroporturi pot fi mai lungi. Le reamintim pasagerilor care folosesc serviciile de predare a bagajelor să ajungă la aeroport din timp și să se asigure că au făcut check-in-ul și au predat bagajele înainte ca acestea să se închidă, cu 60 de minute înainte de plecare", a declarat Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair.

Ryanair avertizează că biletele de avion s-ar putea scumpi

Pe lângă schimbarea regulilor privind bagajele, compania aeriană a atras atenția și asupra unei posibile creșteri a prețurilor biletelor de avion.

Săptămâna trecută, directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat pentru Euronews că Europa ar putea înregistra, în următoarele 12 luni, cea mai mare creștere a prețurilor biletelor de avion din istorie.

Potrivit acestuia, începând din aprilie 2027, companiile aeriene ar putea fi mai puțin protejate de contractele de hedging, folosite pentru a limita efectele fluctuațiilor prețului combustibilului. În aceste condiții, o parte dintre costurile suplimentare ar putea fi transferate către pasageri.

O’Leary a estimat că scumpirile ar putea ajunge la 20%. Aceasta este însă o estimare a directorului Ryanair, nu o creștere confirmată pentru toate companiile aeriene din Europa.

Citește și: Cât ar putea costa biletele de avion în 2027. Șeful Ryanair avertizează asupra unor scumpiri de până la 20%

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