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Cât ar putea costa biletele de avion în 2027. Șeful Ryanair avertizează asupra unor scumpiri de până la 20%

Șeful Ryanair a dezvăluit cât ar putea costa biletele de avion în 2027, când se pare că vor avea loc scumpiri considerabile.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 12:23 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 12:34
De ce susține șeful Ryanair că se vor scumpi biletele de avion în 2027 | Shutterstock
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Șeful Ryanair, Michael O’Leary, estimează că tarifele biletelor de avion din Europa ar putea crește cu până la 20% în 2027.

Scumpirea ar fi cauzată de costurile mai mari la combustibil, taxele și capacitatea redusă, care pun presiune pe companiile aeriene, scrie Euronews.

Directorul executiv Michael O'Leary a declarat că tarifele aeriene vor crește semnificativ în 2027 și a criticat taxele de mediu europene pentru că sporesc cheltuielile companiilor aeriene.

În același timp, prețul combustibilului a crescut la nivel internațional pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, o situație complet separată de taxele de mediu din UE.

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Mai mult, profitul Ryanair a atins un nivel record în 2026, de 2.26 de miliarde de euro, o creștere de 40%, scrie Euronews, ceea ce O'Leary nu a menționat când a vorbit despre scumpirea biletelor.

Prețurile biletelor de avion vor crește în 2027

Șeful celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa se așteaptă ca prețurile biletelor de avion să crească cu până la 20% în 2027 pe întreg continentul european. În condițiile în care companiile aeriene sunt afectate de scumpirea combustibilului pentru avioane, în timp ce războiul din Iran continuă să urce prețul petrolului.

Potrivit lui O'Leary, companiile aeriene sunt în mare măsură neprotejate împotriva prețurilor mai mari la combustibilul de aviație începând din aprilie 2027.

Prețurile combustibilului de aviație în Europa și Comunitatea Statelor Independente (CSI) au fost în medie de 207.61 dolari pe baril în săptămâna încheiată pe 16 octombrie, în creștere cu aproape 128% față de anul precedent, conform datelor Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), scrie The Guardian.

Multe companii aeriene europene, inclusiv Ryanair, au avut poziții puternice de acoperire a riscurilor pe parcursul anului 2026, a precizat O’Leary. Însă protecția lor e mult mai limitată din aprilie 2027.

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El a declarat că Ryanair a blocat prețul combustibilului la aproximativ 67 de dolari pe baril anul acesta, dar a adăugat că „prețul petrolului nostru se va dubla” anul viitor.

O’Leary a făcut aceste declarații la o conferință de presă la Bruxelles, ce a avut loc pe 20 octombrie.

„Veți vedea o creștere a tarifelor aeriene anul viitor în Europa, cred că de 10, 15, poate 20%. Veți asista la cea mai mare creștere a prețurilor biletelor de avion din istoria Europei în următoarele 12 luni,” a declarat O’Leary.

„Suntem 85% neacoperiți contra riscului de preț anul viitor, iar majoritatea celorlalte companii aeriene europene se află într-o poziție similară,” a continuat șeful Ryanair.

Prețul combustibilului e în creștere

Prețurile mai mari ale combustibilului de aviație au comprimat marjele de profit pentru companiile aeriene care nu beneficiază de protecție prin acoperirea riscurilor.

Prețurile petrolului brut și ale produselor rafinate, inclusiv combustibilul pentru avioane, au crescut rapid după izbucnirea războiului din Iran și închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz.

Potrivit lui O'Leary, pe lângă costurile mai mari la combustibil, în 2027 vor fi disponibile mai puține locuri ca urmare a falimentelor și preluărilor din piața aviatică europeană.

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O'Leary s-a aflat la Bruxelles pentru a anunța o reducere majoră a operațiunilor companiei în Belgia, înaintea unei creșteri a taxei de aviație din această țară de la 2 euro la 7 euro în ianuarie 2027.

Ryanair elimină 20 de rute și 1.1 milioane de locuri din programul său de iarnă din Belgia. O’Leary susține că decizia a fost cauzată de majorarea taxei. Compania aeriană a precizat că mută 6 aeronave către piețe europene cu costuri mai mici.

Cât ar putea costa biletele de avion în 2027

Dacă estimările lui O’Leary sunt corecte, atunci prețurile biletelor de avion vor crește semnificativ.

Astfel, cel mai ieftin bilet dus către Londra, din București, pe data de 4 noiembrie, e de 126.99 euro acum. Cu o scumpire de 20% ar deveni 152.39 de euro.

Către Milano, biletul dus pentru aceeași dată e acum 18.99 euro, așa că în 2027, cu o creștere de 20% ar ajunge la prețul de 22.79 euro.

Pentru Roma, biletul dus e acum 42.15 euro, dar în 2027 ar putea ajunge la 50.58 de euro.

Pentru Bruxelles, nu există momentan zbor Ryanair din București pe 4 noiembrie, dar pe data de 5, acesta e de 84.99 euro. În 2027, ar putea deveni 101.99 euro sau chiar mai scump, pe fondul deciziei companiei de a muta 6 aeronave de la această destinație către alte piețe europene.

Situația e similară pentru Paris, unde un bilet dus Ryanair din București pe 5 noiembrie costă acum 68.99 de euro, dar ar putea ajunge la 82.79.

În ciuda previziunilor șefului Ryanair, e posibil ca nu toate biletele să crească exact cu 20%. Aceste cifre sunt estimative, dar reflectă tendința generală pe care călătorii s-ar putea să o întâmpine în 2027.

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