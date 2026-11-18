Al treilea cutremur din România, înregistrat pe 18 noiembrie 2026, s-a produs miercuri seară în Vrancea. Ce magnitudine a avut și unde a fost localizat seismul.

Al treilea cutremur în România, pe 18 noiembrie 2026! Un nou seism s-a produs miercuri seară. Ce magnitudine a avut | Shutterstock

Trei cutremure au fost înregistrate în România pe parcursul zilei de miercuri, 18 noiembrie 2026. După seismul cu magnitudinea de 5,7 produs în timpul nopții și un alt cutremur înregistrat după-amiază, o nouă mișcare seismică a avut loc miercuri seară, în zona Vrancea. De această dată, magnitudinea a fost de 3,1 grade.

Al treilea cutremur în România, pe 18 noiembrie 2026

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs la ora 20:05:21, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut magnitudinea ML 3,1 și s-a înregistrat la o adâncime de 124,4 kilometri, fiind încadrat în categoria cutremurelor slabe.

Mișcarea seismică a avut loc în apropierea mai multor orașe. Potrivit informațiilor furnizate de INCDFP, cutremurul s-a produs la 52,5 kilometri nord-vest de Buzău, 57,5 kilometri nord de Ploiești și 58,9 kilometri sud-est de Brașov.

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De asemenea, seismul a fost localizat la 62,8 kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 75,7 kilometri sud-vest de Focșani și 86,4 kilometri nord-est de Târgoviște.

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Un cutremur de 5,7 grade a fost înregistrat în timpul nopții

Primul și cel mai puternic seism al zilei a avut loc miercuri dimineață, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri, potrivit datelor publicate de INCDFP.

Mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București. Cutremurul a avut intensitatea VI și a fost suficient de puternic pentru a-i trezi din somn pe numeroși locuitori. Ulterior, mai multe persoane au relatat pe rețelele sociale că au simțit mișcarea clădirilor.

La câteva ore după acest eveniment, la ora 14:25:55, un alt cutremur a fost înregistrat în zona seismică Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 2,0 și s-a produs la o adâncime de 17,5 kilometri, fiind încadrat în categoria seismelor slabe.

Cel de-al treilea cutremur, înregistrat miercuri seară, a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs tot în zona Vrancea.

Ziua de 18 noiembrie 2026 a fost marcată de trei mișcări seismice raportate în România, dintre care cea mai puternică a fost cea de 5,7 grade, produsă în cursul nopții.