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BREAKING NEWS! Pericol chimic în România! Camion cu aproape două tone de substanțe periculoase, răsturnat. Trafic blocat!

Alertă pe DN 72, în Dâmbovița! O autoutilitară cu sodă caustică și clorură de var a fost implicată într-un accident. Traficul este oprit pe ambele sensuri.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 09:14 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 09:21
BREAKING NEWS! Pericol chimic în România | Profimediaimages.ro
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Traficul este oprit între Târgoviște și Ploiești, după ce un autocamion care transporta clorură de sodiu s-a răsturnat parțial în afara carosabilului, în zona localității Dărmănești. Circulația este afectată, iar șoferii trebuie să ia în calcul întârzieri pe acest tronson de drum.

Alertă pe DN 72, în Dâmbovița! O autoutilitară cu peste două tone de substanțe chimice s-a răsturnat. Traficul este oprit

În această dimineață, 27 octombrie, o autoutilitară care transporta 1,4 tone de sodă caustică lichidă și 650 de kilograme de clorură de var a fost implicată într-un accident rutier, în zona localității Dărmănești, din județul Dâmbovița. În urma incidentului, au fost constatate scurgeri de substanțe pe carosabil, iar autoritățile au instituit un perimetru de siguranță. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.

Accidentul rutier a avut loc în jurul orei 06:50, pe DN 72, în zona unei stații de alimentare cu carburant dintre localitățile Dărmănești, județul Dâmbovița, și Brătășanca, județul Prahova.

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Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Cu toate acestea, situația a impus intervenția autorităților, după ce au fost descoperite scurgeri de substanțe pe partea carosabilă.

Ce substanțe transporta autoutilitara implicată în accident

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Dâmbovița, autoutilitara transporta 1,4 tone de sodă caustică lichidă și 650 de kilograme de clorură de var. În total, vehiculul avea o încărcătură de peste două tone de substanțe chimice.

În urma accidentului, o parte din încărcătură s-a scurs pe carosabil. Pentru prevenirea oricărui pericol, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița au evaluat situația și au stabilit o zonă de siguranță pe o rază de 100 de metri.

”La data de 27 octombrie a.c., în jurul orei 06:50, pe DN 72, în zona unei staţii de alimentare cu carburant dintre localităţile Dărmăneşti, judeţul Dâmboviţa, şi Brătăşanca, judeţul Prahova, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară. Autoutilitara transporta 1,4 tone de sodă caustică lichidă şi 650 de kilograme de clorură de var, fiind constatate scurgeri de substanţă pe partea carosabilă”, informează IPJ Dâmboviţa.

Pentru prevenirea oricărui pericol, în urma evaluării realizate de pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, a fost stabilită o zonă de siguranţă pe o rază de 100 de metri, iar circulaţia rutieră pe DN 72 a fost restricţionată.

Poliţiştii au instituit filtre pentru devierea traficului rutier în localităţile I.L. Caragiale şi Dărmăneşti, din judeţul Dâmboviţa, precum şi în localitatea Brătăşanca, din judeţul Prahova.

”Recomandăm şoferilor să respecte indicaţiile poliţiştilor şi semnalizarea rutieră temporară, pentru evitarea oricărui pericol. Restricţiile vor fi menţinute până la eliminarea pericolului şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Trafic oprit pe ambele sensuri pe DN 72. Șoferii sunt deviați

Circulația rutieră pe DN 72, pe tronsonul dintre Târgoviște și Ploiești, a fost oprită pe ambele sensuri de mers în zona accidentului.

Polițiștii au instituit filtre pentru devierea traficului în trei localități: I.L. Caragiale și Dărmănești, din județul Dâmbovița, precum și Brătășanca, din județul Prahova.

Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară. Restricțiile vor rămâne în vigoare până când pericolul va fi eliminat și circulația va putea fi reluată în condiții de siguranță.

Ce a transmis Centrul INFOTRAFIC din IGPR

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat, la rândul său, că un autocamion s-a răsturnat parțial în afara carosabilului, pe DN 72 Târgoviște – Ploiești, în zona localității Dărmănești.

În informarea inițială, instituția a menționat că vehiculul transporta clorură de sodiu. Ulterior, IPJ Dâmbovița a precizat că autoutilitara implicată în accident transporta sodă caustică lichidă și clorură de var și că au fost constatate scurgeri pe carosabil.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, însă traficul rămâne restricționat până la înlăturarea pericolului și asigurarea condițiilor necesare pentru reluarea circulației.

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