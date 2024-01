Cât a ajuns să coste construcția unei case în 2024. Subiectul a devenit foarte popular în mediul online

Mulți români își doresc ca anul acesta să-și îndeplinească visul de a se muta la casa lor, însă prețurile pentru construcția unui imobil i-au luat prin surpindere pe mulți dintre aceștia. Iată ce discuții s-au dezbătut în mediul online.

Pentru că piața imobiliară cunoaște noi bariere în această perioadă dificilă din punct de vedere financiar, românii devini sceptici atunci când află prețurile actuale pentru construirea unei case.

Deși este dorința multora ca în acest an să se poată bucura de propria casă, se pare că unii dintre ei se gândesc de mai multe ori înainte să ia o astfel de decizie.

Iată care sunt prețurile pentru construirea unei case și ce spun oamenii când află sumele.

Cât a ajuns să coste construcția unei case în 2024

La început de an, subiectul de interes al multor români este reprezentat de prețul construirii unei case.

Subiectul a devenit rapid viral în mediul online, acolo unde o mare parte dintre români au început să se intereseze pentru sfaturi bune, dar și pentru o diversitatea de idei.

Prin intermediul rețelelor sociale, oamenii pot afla foarte ușor acum care sunt prețurile pentru ceea ce își doresc atunci când vine vorba de construirea unei case.

Acesta este și cazul unui român care a lansat o întrebare pe un grup special pentru a afla la ce sumă ar trebui să se aștepte pentru îndeplinirea unui vis atât de mare.

„Dacă se poate să spuneți cât v-a dus o casă în 2023 de construit (cu tot cu fundație)! Maxim 100 mp! Dacă doriți să puneți și poze, ar fi super util! Și poate aveți și meseriași de recomandat! Mulțumesc” a scris bărbatul pe un grup de Facebook pentru design interior și amenajări.

De aici au apărut o serie de comentarii contradictorii, amintindu-se bineînțeles despre prețurile atât de diferite.

„Costul este de aproximativ 600 euro / mp construit, la gata. Sub 500 de euro nu cred că poți coborî și în sus cât te ține buzunarul”, a menționat un internaut.

Mesajul bărbatului de mai sus a fost contrazis de un alt internaut care a mărturisit următoarele:

„Cel puțin dublu. Eu vă zic un preț de constructor corect, restul e cancan”, i-a răspuns cel contestat.

Oamenii au continuat să se contrazică lansând întrebări referitoare la subiect:

„Dublu la ce? Cam cât ziceti ca ar fi o casă de 100 mp, la gata? 1 200 euro mp? Păi costul real, ar fi undeva la 400 - 450 mp. Și dacă vrei să faci și profit poți să urci până la 550 - 650 euro. Dar sunt „meseriași” care vor să te jecmănească. Atunci îți cer 1 200- 1 300 euro. Vorba aia, nu e prost cine cere ...”, a intervenit un alt internaut.

„Dacă dvs îmi spuneți că îmi dați o casă de 100 mp la gata cu 45 000 de euro eu vreau două bucăți. Eu mi-am expus părerea vis a vis de costurile propriei mele construcții de care m-am ocupat personal, pentru cumpărarea fiecărui cui. Ăsta este costul final. Nu mă interesează să acceptați dvs costul!” a revenit internautul.

Discuția a continuat, iar persoana care a susținut inițial că prețul este dublu față de 500 - 600 de euro a revenit:

„Casă 160 mp, încălzire în pardoseală TECE, parter și etaj, pompă nibe, izolație cu vata bazaltică de 10 rockwool, 130.000 euro, mai trebuie sa dau decorativa. Materiale căutate și negociate de mine la depozite, schimbat nenumărați „Meșteri”. Dar am încercat sa țin totul sub control strict! Cu oferte de la constructor ieșeam cel puțin cu 40-50 mii mai scump. Așa că știu ce vorbesc! Din 2018 construiesc la casă! (...) Din costul spus îmi iese 816 euro mp fără decorativă. Deci e aproape dublu decât ce s-a spus mai sus. Aici am vrut să ajung

Totodată, și persoana care a susținut că prețul nu ar trebui să depășească 600 de euro pe metru pătrat a revenit cu argumente:

„Să adaugi, garaj, beci de 25 mp și terenul. Doar terenul a fost 23.000 de euro, gard pe trei părți din bolțari și scândura. Din experiența mea acumulată în 5 ani, 600 de euro pe mp sunt suficienți! Dar unii vor să se îmbogățească peste noapte și sa-i fraierească pe alții cât pot de mult!”.

Discuțiile contradictorii demonstrează faptul că încă există un dezechilibru semnificant pe piața imobiliară din multe puncte de vedere. Acest lucru duce la apariția unor situații mai puțin plăcute, mai ales pentru persoanele care se încumetă să apeleze la constructori care cer mai puțin, dar care nu se pricep în totalitate la ceea ce fac de fapt.