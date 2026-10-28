Cât de sigur mai este să călătorești cu trenul? Accidentele feroviare grave din ultimii ani și ce arată statisticile

Cât de sigur este transportul feroviar? Cele mai grave accidente din ultimii ani, riscurile călătoriei cu trenul și ce arată statisticile europene.

Cât de sigur mai este să călătorești cu trenul? | Profimediaimages.ro

Accidentul feroviar din Spania, în care cel puțin zece persoane și-au pierdut viața, readuce în atenție o întrebare importantă: cât de sigur mai este transportul cu trenul? Mai multe tragedii feroviare au avut loc în ultimii ani, însă statisticile europene arată o realitate surprinzătoare. Trenul rămâne unul dintre cele mai sigure mijloace de transport, în ciuda accidentelor care au provocat numeroase victime.

Accident feroviar grav în Spania. Cel puțin zece persoane au murit după ciocnirea a două trenuri de mare viteză

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineață, 28 octombrie 2026, în provincia Toledo, din centrul Spaniei. Potrivit autorităților regionale, cel puțin zece persoane au murit, iar mai multe au fost rănite, scrie www.rtve.es.

Unul dintre trenuri l-a lovit din spate pe celălalt, iar două vagoane au deraiat. Accidentul s-a produs pe linia de mare viteză Madrid–Andaluzia, unde circulația feroviară a fost suspendată.

Articolul continuă după reclamă

Cauzele accidentului nu erau cunoscute la momentul primelor comunicări oficiale. Autoritățile au avertizat că bilanțul victimelor ar putea crește, pe măsură ce intervenția și verificările continuă, notează www.theguardian.com.

Spania, marcată de o nouă tragedie feroviară. Un accident din ianuarie 2026 s-a soldat cu aproximativ 45 de morți

Spania s-a confruntat cu o altă tragedie feroviară în ianuarie 2026, când un accident între două trenuri de mare viteză, produs în sudul țării, s-a soldat cu aproximativ 45 de morți.

Unul dintre trenuri a deraiat și s-a ciocnit cu o garnitură care circula din sens opus. Potrivit informațiilor publicate de CBS News și The Boston Globe, pe baza relatărilor Associated Press, acesta a fost cel mai grav accident feroviar din Spania după cel din 2013, când 80 de persoane și-au pierdut viața.

Cele două tragedii feroviare din 2026 readuc în atenție siguranța rețelei de mare viteză din Spania. Totuși, aceste accidente nu sunt suficiente, de unele singure, pentru a demonstra o deteriorare generală a siguranței transportului feroviar.

Grecia, 2023: 57 de morți într-unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Europa

Pe 28 februarie 2023, două trenuri, unul de pasageri și unul de marfă, s-au ciocnit frontal în apropiere de Tempi, în Grecia. Accidentul s-a soldat cu 57 de morți și 85 de răniți grav, potrivit datelor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate.

Tragedia a declanșat ample discuții despre siguranța transportului feroviar și despre modul în care este administrată infrastructura. În urma accidentului, Comisia Europeană a sprijinit evaluarea problemelor de siguranță și elaborarea unui plan de măsuri pentru Grecia.

Accidente feroviare grave în Europa. Zeci de oameni au murit în tragedii produse în ultimii ani

Europa s-a confruntat cu mai multe accidente feroviare grave în ultimii ani. În Cehia, pe 5 iunie 2024, patru persoane au murit după ce un tren de călători s-a ciocnit cu un tren de marfă, în apropiere de Pardubice.

Un alt accident grav a avut loc în Slovacia, pe 27 iunie 2024. Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un tren de pasageri a lovit un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată.

În Italia, pe 30 august 2023, cinci muncitori care efectuau lucrări de întreținere a infrastructurii feroviare au fost loviți mortal de un tren, în localitatea Brandizzo.

Aceste tragedii arată că accidentele feroviare pot avea cauze diferite. Printre situațiile întâlnite se numără coliziunile dintre trenuri, accidentele de la trecerile la nivel cu calea ferată și incidentele produse în timpul lucrărilor de întreținere.

Cât de sigur este transportul cu trenul? Riscul unui accident mortal este mult mai mic decât în cazul mașinii

Deși accidentele feroviare grave atrag atenția publicului, trenul rămâne unul dintre cele mai sigure mijloace de transport. Potrivit unui document al Comisiei Europene, riscul de deces pentru o persoană care călătorește cu automobilul este de aproape 84 de ori mai mare decât în cazul unei călătorii cu trenul.

Comparația se bazează pe numărul de decese raportat la un miliard de kilometri parcurși de pasageri. În cazul autobuzului, riscul de deces este de aproximativ 7,3 ori mai mare decât în cazul trenului.

Potrivit acelorași date, trenul și avionul se numără printre cele mai sigure mijloace de transport, cu niveluri comparabile ale riscului de deces. Cifrele analizate se referă la perioada 2018–2022 și arată că, în ciuda accidentelor grave care pot avea loc, transportul feroviar are un nivel ridicat de siguranță.

Peste 1.500 de accidente feroviare în Uniunea Europeană, în 2024. Cine sunt cele mai multe victime

În 2024, în Uniunea Europeană au fost înregistrate 1.507 accidente feroviare semnificative. În urma acestora, 750 de persoane au murit, iar alte 548 au fost grav rănite, potrivit datelor Eurostat, publicate la 16 decembrie 2025.

Numărul deceselor a scăzut cu 10,8% față de 2023, când au fost raportate 841 de victime. Comparativ cu 2010, accidentele feroviare semnificative s-au redus cu 32,4%, iar numărul persoanelor decedate a coborât de la 1.245 la 750. Datele arată o îmbunătățire a siguranței feroviare în UE pe termen lung.

Majoritatea victimelor nu erau pasageri

Un detaliu important din statisticile Eurostat este că majoritatea persoanelor care au murit în accidente feroviare nu erau pasageri. În 2024, aproximativ 65,6% dintre victime se aflau neautorizat pe calea ferată, iar 25,5% dintre decese s-au produs la trecerile la nivel cu calea ferată.

Angajații feroviari au reprezentat 3,7% dintre victime, în timp ce pasagerii au reprezentat doar 2,1% din totalul deceselor.

Prin urmare, cele 750 de decese raportate în Uniunea Europeană nu înseamnă că tot atâția călători au murit în coliziuni între trenuri. Această diferență este importantă pentru înțelegerea corectă a statisticilor privind siguranța transportului feroviar.

România, pe locul al treilea în UE la decese în accidente feroviare. Ce arată datele oficiale

România a înregistrat 65 de decese în accidente feroviare în 2024, potrivit datelor Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, cele mai multe victime au fost raportate în Polonia, unde au murit 163 de persoane, și în Germania, cu 142 de decese. Astfel, România s-a situat pe locul al treilea în UE după numărul total al victimelor.

Statisticile includ mai multe categorii de persoane, nu doar pasagerii aflați în trenuri. Pentru o comparație corectă între țări trebuie luate în calcul și volumul traficului feroviar, distanțele parcurse și tipurile de accidente.

Au devenit trenurile mai periculoase în ultimii ani?

Datele europene nu arată că transportul feroviar a devenit, în ansamblu, mai periculos. Potrivit Comisiei Europene, numărul coliziunilor și al deraierilor mortale a scăzut considerabil pe termen lung.

Totuși, evoluția nu a fost aceeași în toate statele membre. În anumite perioade recente, numărul accidentelor a crescut, inclusiv pe fondul revenirii traficului după pandemia de COVID-19.

Accidentele cu multe victime sunt rare, dar atrag o atenție publică deosebită. Tragediile recente readuc în discuție nevoia de investiții în infrastructura feroviară, întreținerea liniilor și modernizarea sistemelor de siguranță.

Citește și: Cât costă să mergi cu trenul din România la Viena, Budapesta sau în alte orașe europene. Prețurile biletelor în 2026