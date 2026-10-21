Cât costă biletele de tren din România spre Viena, Budapesta, Sofia, Varna sau Istanbul în 2026? Află prețurile orientative și cum poți face rezervarea.

Cât costă să mergi cu trenul din România la Viena, Budapesta sau în alte orașe europene. Prețurile biletelor în 2026 | Shutterstock

Românii care vor să călătorească în Europa cu trenul au la dispoziție mai multe rute internaționale, inclusiv legături directe către Budapesta, Viena, Sofia, Varna și Istanbul, în perioadele în care circulă trenurile respective.

Cât costă să mergi cu trenul din România la Viena, Budapesta sau în alte orașe europene

Prețurile biletelor pornesc de la aproximativ 138 de lei pentru anumite călătorii și pot depăși 350 de lei, în funcție de destinație, tipul locului și momentul rezervării.

Tarifele diferă în funcție de tren, clasa aleasă și disponibilitatea locurilor. Pentru unele rute, călătorii pot opta și pentru vagoane cușetă sau de dormit, care oferă mai mult confort pe distanțele lungi.

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Cât costă un bilet de tren din România până la Budapesta

Budapesta este una dintre destinațiile europene la care se poate ajunge direct cu trenul din București. În mersul trenurilor 2025–2026, legătura dintre București Nord și Budapesta Keleti este asigurată de trenurile internaționale IR 72 și IR 73.

Prețurile pentru un bilet dus la clasa a doua pot porni de la aproximativ 148 de lei, echivalentul a 29 de euro. Tariful final depinde de oferta disponibilă și de data aleasă pentru călătorie.

Există și legături feroviare internaționale către Budapesta din alte orașe din România, inclusiv Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara. Pentru fiecare rută, prețul trebuie verificat în funcție de trenul ales și de data plecării.

Cât costă trenul de la București la Viena

Călătorii pot ajunge direct din București la Viena cu trenul internațional Dacia. Pentru această călătorie, există opțiuni de locuri obișnuite, dar și variante de „cazare”, în vagoane cușetă sau de dormit.

Potrivit tarifelor orientative publicate de ghidul feroviar Seat 61, prețurile pentru un singur drum pot începe de la aproximativ 250 de lei pentru o cușetă cu șase paturi. Un loc într-o cușetă cu patru paturi poate costa în jur de 301 lei, în timp ce un pat într-un compartiment de dormit cu trei locuri ajunge la aproximativ 352 de lei.

Aceste tarife sunt orientative și pot varia în funcție de disponibilitate și de momentul rezervării. Pentru alte orașe din Austria, precum Salzburg, Graz sau Innsbruck, pot fi necesare schimbări de tren.

Cât costă biletele spre Bulgaria și Turcia în 2026

În sezonul estival 2026, CFR Călători a anunțat legături directe din București Nord către Varna, Sofia și Istanbul/Halkalı. Aceste servicii au un caracter sezonier, astfel că disponibilitatea lor trebuie verificată înainte de planificarea călătoriei.

De unde poți cumpăra bilete de tren către Europa

Biletele internaționale pot fi cumpărate online, prin platforma CFR Călători, sau de la casele de bilete care comercializează astfel de călătorii.

Călătorii pot verifica prețurile și disponibilitatea pe platforma oficială de rezervări internaționale CFR Călători.

Pentru a găsi un tarif avantajos, este recomandat ca biletele să fie căutate din timp și să fie comparate mai multe date de plecare.