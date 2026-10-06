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Ce urmează pentru Vlad Balțățeanu după ce a fost adus în România. Ce se va întâmpla cu bărbatul suspectat că a ucis-o pe Valentina

Vlad Balțățeanu a fost adus în România din Elveția astăzi, 6 octombrie, iar ancheta în cazul Valentinei intră într-o nouă etapă. Ce se va întâmpla cu bărbatul suspectat că și-a ucis iubita.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 19:35 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 19:48
Ce urmează pentru Vlad Balțățeanu după ce a fost adus în România | Antena 1
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Cu câteva zile în urmă, Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea, s-a predat autorităților din Elveția. Bărbatul s-a prezentat la Poliția din St. Gallen, iar informația a ajuns la autoritățile române prin intermediul Biroului SIRENE.

Ce urmează pentru Vlad Balțățeanu după ce a fost adus în România. Ce se va întâmpla cu bărbatul suspectat că a ucis-o pe Valentina

Vlad Balțățeanu a fost adus în România din Elveția, astăzi, 6 octombrie, iar cazul intră acum într-o nouă etapă. Bărbatul este principalul suspect în cazul morții iubitei lui, Valentina, iar anchetatorii urmează să continue cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor oferite de avocata Dalina Terzi, urmează să înceapă etapa de cercetare penală. În această perioadă, anchetatorii vor strânge și vor verifica probele care pot ajuta la clarificarea cazului.

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Ce urmează în anchetă, mai exact, în achetă

În perioada următoare pot avea loc mai multe activități de cercetare. Printre acestea se numără prelevarea și verificarea amprentelor, efectuarea unor expertize și percheziții informatice, adică verificarea dispozitivelor folosite de Vlad Bălțățeanu, telefoane sau laptopuri.

De asemenea, anchetatorii urmează să audieze martori, pot fi făcute reconstituiri, diferite proceduri care au rolul de a verifica informațiile existente și de a pune cap la cap probele din dosar.

Potrivit explicațiilor avocatei Dalina Terzi, cercetarea penală presupune mai multe etape, iar autoritățile vor analiza probele înainte de a lua deciziile care se impun în dosar.

Cât timp poate rămâne Vlad Balțățeanu în arest

În perioada în care ancheta continuă, Vlad Balțățeanu va rămâne în spatele gratiilor. În momentul în care perioada de arest preventiv va expira, procurorii pot solicita prelungirea acestei măsuri, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

În funcție de decizia instanței, bărbatul poate rămâne în arest preventiv sau, în anumite condiții, poate fi dispusă o altă măsură, arestul la domiciliu. Cert este că Vlad Bălțățeanu va fi monitorizat de autorități până când va fi trimis în judecată și ulterior, dacă instanța va decide menținerea măsurii.

Ce se întâmplă dacă Vlad Bălțățeanu recunoaște că a ucis-o pe Valentina

În cazul în care Vlad Balțățeanu ar spune că e vinovat pentru moartea Valentinei, declarația sa nu înseamnă automat că ancheta se încheie. Potrivit explicațiilor avocatei, ceea ce el suspectul va trebui verificat și coroborat cu celelalte probe existente în dosar.

Anchetatorii vor continua, așadar, să verifice toate informațiile și să stabilească dacă acestea se confirmă prin probe.

Deocamdată, ancheta continuă, iar Vlad Balțățeanu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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